Persib Maung Bandung Tiba di Solo Disambut Bobotoh? Lihat Aksi Fans Persib Bandung Persis Solo

POS KUPANG.COM--- Jelang laga uji coba melawan Persis Solo, skuat Persib Bandung dikabarkan telah tiba di Kota Solo pada, Jumat (14/2/2020) pukul 10.15.

Skuat besutan Robert Alberts itu bertolak dari Bandar Udara Husein Sastranegara, Bandung dan tiba di Bandara Adi Soemarmo, Solo setelah menempuh perjalanan sekira satu jam perjalanan udara.

Setiba di Solo, tim berjuluk Maung Bandung itu langsung menuju Hotel Sahid Jaya.

Laga Uji Coba Persis Solo vs Persib Bandung di Stadion Manahan, Solo, Sabtu (15/2/2020). (Instagram/@official.persissolo)

Sesampainya di Solo, Robert Alberts dan anak asuhnya langsung disambut oleh para Bobotoh Solo.

Para Bobotoh tampak antusias menyabut klub kedatangannya bertamu di Kota Bengawan.

Antusiasme para Bobotoh itu diwujudkan dengan sesi foto bersama pelatih dan pemain kesayangan mereka.

Dikabarkan, skuat Pengeran Biru itu akan melakasanakan jumpa pers sekira Pukul 14.00 WIB di Hotel yang sama.

Dikutip TribunWow.com dari laman resmi klub, Persib Bandung rencananya akan langsung menggalar latihan pada sore nanti di Stadion Manahan Solo.

Skuat Persis Solo saat menjalani sesi latihan. (Instagram/@official.persissolo)

Pelatih Persib Bandung, Robert Alberts mengatakan latihan tersebut guna menjaga kebugaran para pemain untuk melakoni laga esok.

Persib Bandung akan dijamu Persis Solo pada, Sabtu (15/2/2020), dalam laga bertajuk "Anniversary Match a Synergy between Supporters and The Government".

Laga persahabatan tersebut digelar untuk merayakan HUT ke-20 Pasoepati dan hari jadi ke-275 Kota Solo.

Wander Luis dan Fabiano tiba di bandara Adi Soemarmo Solo, Jumat (14/2/2020) (PERSIB.co.id/Rivan Mandala)

