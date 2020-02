Persis Solo Siapa Hancurkan Pertahanan Persi Bandung saat Laga di Stadion Manahan Solo, Info

POS KUPANG.COM--- Prediksi pertandingan Persis Solo vs Persib Bandung dalam laga uji coba bertajuk ‘Anniversary Match: A Sinergy Between Supporters and The Goverment’ bisa dilihat di berita ini.

Laga Persis Solo vs Persib Bandung rencananya digelar di Stadion Manahan Solo pada Sabtu (15/2/2020) pukul 20.30 WIB.

Duel seru Persis Solo vs Persib Bandung tidak akan disiarkan di televisi nasional tapi bisa disaksikan melalui live streaming.

Prediksi susunan pemain dan link live streaming Persis Solo vs Persib Bandung tersedia di akhir artikel.

Jelang laga kontra Persib Bandung, Pelatih Persis Solo Salahuddin menjelaskan dirinya tak memasang target muluk-muluk.

Salahudin mengatakan laga Persis Solo vs Persib Bandung sebagai ujian mental para pemain Laskar Sambernyawa.

“Kita sebenernya melatih mental pemain dan kita tidak memasang target tinggi," kata Salahuddin, Jumat (14/2/2020) seperti dikutip TribunWow.com dari Tribunnews.com.

“Tetapi kami memanfaatkan laga ini (lawan Persib, red) dengan baik untuk meraih hasil maksimal,” ucapnya menambahkan.

Lebih lanjut, Salahudin mengatakan dirinya akan mempersiapkan dua tim untuk laga kontra Persib Bandung.

Salahudin lantas menjelaskan maksudnya membagi dua tim.

Tujuannya, kata Salahudin, untuk melihat kebugaran dan kekompakan tim yang akan diturunkan.