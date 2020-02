Go Soo Jung Artis Korea Meninggal di Awal 2020, Ini 5 Pesohor Korea Meninggal Tahun 2019

POS KUPANG.COM -- Panggung hiburan korea dan dunia berduka lagi, kali ini bintang serial Goblin Go Soo Jung meninggal saat usianya baru 25 tahun.

Kematian wanita cantik ini menambah daftar artis korea yang meninggal dalam usia yang masih tergolong muda

Sepanjang 2019, ada lima artis korea meninggal. Tiga di antaranya meninggal karena bunuh diri.

Sementara, dua lainnya masih belum diketahui penyebab kematiannya. Kematian mereka menambah daftar insiden yang menimpa industri Kpop sepanjang 2019. Berikut daftarnya:

1. Jeon Mi Seon Jeon

Mi Sun(Soompi) rtis seni peran senior, Joen Mi Sun ditemukan tewas di sebuah kamar hotel di Jeonju, Provinsi Jeolla Utara, Korea Selatan, pada Sabtu (29/6/2019).

Dari hasil penyelidikan awal pihak kepolisian setempat, Jeon Mi Seon meninggal karena bunuh diri. Joen Mi Seon diketahui lahir 7 Desember 1970.

Dikutip dari Kompas.com, 30 Juni 2019, dia memulai debut sebagai aktris pada 1990 dan telah membintangi sejumlah film dan drama terkenal.

alah satu drama terbarunya adalah He Is Psychometric yang ditayangkan oleh tvN dan film The King's Letters. Sebelum ditemukan meninggal dunia, Jeon Mi Seon berada di hotel untuk pertunjukan Jeonju dalam drama 3 Days and 2 Nights with My Mother.

