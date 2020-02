SELAMAT, Setelah 8 Tahun Menunggu, Shandy Aulia Melahirkan Anak Pertama , Para Artis Ucapkan DoA



POS KUPANG.COM -- Kebahagian kini menyelimuti Shandy Aulia bersama suami. Buah hati yang sudah dinatikanselama 8 tahun akhirnya lahir

Rasa bahagia itu juga dirasakan sejumlah artis dan pesohor yang mengirimkan ucapan selamat dan DoA



Setelah menanti cukup lama, akhirnya istri David Herbowo ini melahirkan anak pertamanya pada Kamis (13/2/2020).

Kabar bahagia tersebut diumumkan Shandy Aulia melalui akun Instagram pribadinya, @shandyaulia.

Dalam unggahannya itu, tampak tangan mungil sang buah hati.

Ia juga menuliskan kata-kata manis dalam keterangan foto.

"Oh... little hands stole my heart... (Oh, tangan kecil ini mencuri hatiku)," tulis Shandy Aulia.

Tak lama setelah diunggah, postingan Shandy Aulia pun mendapat banyak komentar dari warganet dan rekan selebriti.

• Ramalan Zodiak Jumat 14 Februari 2020: Taurus Pusat Pehatian, Cancer Suksesmu Dicemburui , Lainnya?

• Lucinta Luna Nangis Tersedu-sedu, Minta Maaf ke Masyarakat, Pakai Wig Bob Marley Bikin Salah Fokus

• KABAR DUKA Drama Korea,RIP Bintang Goblin Go Soo Jung Meninggal di Usia 25 Tahun,Keluarga Ungkap Ini

Mulai dari Melly Goeslaw hingga Tasya Kamila memberikan ucapan selamat.

melly_goeslaw: Selamat @shandyaulia waaah senang banget liatnya

tasyakamila: Congraaaats kakakkuuu!! Can’t wait to meet your little one