KALBE Nutritionals, IDAI Jatim dan IDAI NTT Gelar Presentasi Ilmiah Tentang Stunting



POS-KUPANG.COM|KUPANG - KALBE Nutritionals bersama Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Cabang Jawa Tinur (Jatim) dan IDAI Cabang NTT menyelenggarakan audiensi presentasi ilmiah dengan tema stunting dan konsekuensi jangka panjang.

Audiens ini berlangsung di Aula Fernandez, Kantor Gubernur NTT, Selasa (21/2/2020).

Hadir pada acara ini, Wagub NTT, Josef A. Nae Soi ,sejumlah pimpinan OPD lingkup Pemprov NTT, perwakilan pemerintah kabupaten dan kota se-NTT, IDAI NTT dan undangan lainnya. Nampak hadir Ketua IDAI Cabang NTT, dr. Frans Taolin, SpA, Ketua IDAI Cabang Jatim, Dr. Sjamsul Arief ,S.pA(K),MARS.

Audiens ini dalam rangka penyampaian laporan akhir kegiatan kerjasama dalam hal pendidikan kedokteran berkelanjutan untuk tenaga medis di NTT, riset /penelitian komunitas, edukasi masyarakat, perbaikan infrastruktur pendidikan anak usia dini yang bertujuan mendorong peningkatan status gizi ibu hamil ,bayi dan anak di NTT.

Kegiatan ini telah berlangsung selama dua tahun, yaitu tahun 2017 hingga 2019. Penyampaian laporan hasil akhir ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih kepada Pemprov NTT dalam hal inovasi dan pembuatan program kesehatan anak,utamanya untuk pencegahan dan penanganan stunting di NTT yang berbasis riset penelitian setempat.

Untuk diketahui, KALBE Nutritionals swcara aktif melakukan pengembangan produk nutrisi guna mempertajam komitmen di bidang bisnis makanan dan minuman kesehatan.

KALBE Nutritionals selalu berupaya mewujudkan misi Prividing Best Nutrition Solution for a Better Life dengan menyediakan produk dan layanan kesehatan bagi masyarakat.

Pernyataan tegas inu menjadi pedoman untuk tanpa henti mendayagunakan kemajuan ilmu pengetahuan demi memberikan produk dan layanan kesehatan terbaik bagi jutaan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.

Dalam rilis yang dibagikan saat acara, Managing Director KALBE Nutritionals, Yuni Herawati mengatakan, berbagai jenis kegiatan dalam rangkaian CSR itu tidak hanya dalam bentuk pelayanan dan pendidikan untuk masyarakat Kupang, tapi semua kegiatan tersebut disertai dengan penelitian yang dirancang oleh para ahli anak dari IDAI NTT,Jatim dan Pemda NTT.

Kegiatan ini merupakan komitmen KALBE Nutritionals sebagai bagian dari Scale Up Nutrition (SUN) Movements sekaligus partisipasi Kalbe sebagai members of SUN Business Network (SBN) di Indonesia.

Sedangkan dipilihnya NTT, karena NTT merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang masih menghadapi tantangan sumber daya dalam meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan anak.(Lapororan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru)