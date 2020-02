5iapa Lagi yah? Bos Persib Maung Bandung Unggah Done 4 dan Done 5, SIMAK Infon Lanjutannya

POS KUPANG.COM- Bos Persib Bandung Teddy Tjahjono kembali memberikan kode di akun instagram pribadinya yang mengarah bakal mendatangkan pemain anyar ke skuat Pangeran Biru.

Postingan Teddy seperti memberikan kode yang bertulisakan "5iapa la6i yah.." yang baru saja dipostingnya sekitar dua jam lalu.

Kode tersebut menyambung dengan kode sebelumnya, dengan memberikan kode Done 1 saat mendatangkan Victor Ignonefo, Done 2 pelatih kiper Luizinho Passos, done 3 kiper Teja Paku Alam dan Done 4 Zulham Zamrun.

Melihat postingan Teddy ini seperti memberikan kode lagi bahwa Bos Persib itu menuliskan angka 5 dan 6.

Sebelumnya, beberapa hari yang lalu, Pelatih Persib Bandung Robert menuturkan nasib kedua pemain asing Luiz dan Castillion yang bakal ditentukan pekan ini.

"Saya pikir akhir pekan ini semuanya sudah ditetapkan, itu targetnya. Jadi kedua pemain itu akan bergabung," ucapnya.

Dinilai Bisa Jadi Duet Maut

Wander Luiz dan Geoffrey Castillion mulai tampil menjanjikan untuk Persib Bandung.

Duet Wander Luiz dan Geoffrey Castillion di lini serang sudah mencetak lima gol dalam dua laga uji coba terakhir Persib Bandung.

Tak saja jadi yang terdahulu mencetak gol daripada Wander Luiz, Geoffrey Castillion pun tampil lebih sudut berkat torehan tiga gol bagi Persib Bandung.

Aksi Geoffrey Castillion (Tribun Jabar)

Sejauh ini, Wander Luiz mengemas dua gol.