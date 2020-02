BERITA POPULER: Bursa Transfer Liga 1, Polwan Menyamar Tangkap Bos Narkoba, Veronica Tan Dipuji

Instagram/Veronica Tan Official

POS-KUPANG.COM - Baca kembali yuk tiga Berita Populer di POS-KUPANG.COM edisi Sabtu 8 Februari 2020.

Tiga Berita Populer tersebut diantaranya Bursa Transfer Liga 1 Membara, Pemain Bali United Termahal, Persib, Arema dan Persebaya?, Ini Sosok Polwan yang Viral Bripda Yosia yang Berani Menyamar untuk Ungkap Bos Besar Pengedar Narkoba, dan Veronica Tan Dipuji Natizen Sebut Semakin Cantik, Eks Ahok Kini Tak Sendiri dan Bakal Nikah Lagi?

Populer tersebut satu per satu. Cek this out!

1. Bursa Transfer Liga 1 Membara, Pemain Bali United Termahal, Persib, Arema dan Persebaya?

Bali United mempunyai skuat termahal di Liga 1 2020.

Berstatus sebagai juara bertahan, tentunya membuat Bali United belanja banyak pemain di bursa transfer musim 2020.

Dikutip TribunWow.com dari situs Transfermarkt.com, Jumat (7/2/2020), Bali United mempunyai harga skuat dengan total 5,85 miliar euro atau setara dengan Rp 88 triliun.

Pemain termahal di Bali United adalah Brwa Nouri.

Mengacu pada Transfermarkt.com, nilai transfer Brwa Nouri sebesar 600 ribu euro atau jika dirupiahkan menjadi Rp 90 miliar.

Sedangkan untuk pemain lokal termahal milik Bali United adalah Stefano Lilipaly.

Pemain naturaliasi itu mempunyai nilai transfer 524 ribu euro atau setara dengan Rp 78 miliar.