SIMAK Jadwal Arema FC serta Dampak Regulasi Susunan Pemain, Harus Pinjam Pemain?

POS KUPANG.COM-- - Berikut ini rangkuman berita Arema hari ini, Sabtu 8 Februari 2020 yang dihimpun oleh SURYAMALANG.

Berita Arema terbaru hari ini membahas tentamg dampak perubahan regulasi yang memungkinkan Arema FC meminjamkan pemain.

Selain itu ada juga jadwal Arema FC vs Sabah FA dalam berita Arema populer hari ini.

Berikut ini rangkuman berita Arema hari ini.

1. Jadwal Arema FC vs Sabah FA

Jadwal Kick off pertandingan Arema FC Vs Sabah FA dalam turnamen Piala Gubernur Jatim 2020 Grup B di Stadion Kanjuruhan, Selasa (11/2/2020) mengalami perubahan.

Perubahan jadwal pertandingan hanya berlaku untuk jam atau waktu Kick off saja, sedangkan hari pertandingan tetap.

Jadwal semula, kick off Laga Arema FC Vs Sabah FA pukul 15.00 WIB dan pada pukul 18.30 Wib akan digelar laga Persija Vs Persela Lamongan.

• Bocah yang Disiksa Ayah Tiri, Pernah Dicelup Air Panas, Begini Kisahnya

Jadwal kick off diubah dan laga Arema FC Vs Sabah FA berganti pada pukul 18.30 Wib, sementara sore harinya laga Persija Vs Persela Lamongan.

Terkait perubahan jam kick off ini, Abdul Haris Ketua Panpel Arema FC mengatakan jika perubahan kick off tersebut karena strategi bisnis dan juga permintaan pihak sponsor.