INNALILLAHI! Kabar Duka Orang Kepercayaan Presiden Soeharto, JB Sumarlin Wafat

POS-KUPANG.COM - Kabar Duka, Menteri Keuangan era Orde Baru,. JB Sumarlin meninggal dunia hari ini, Kamis (6/2/2020).

Informasi yang dibagikan oleh keluarga almarhum, Sylvia W Sumarlin menyebutkan, JB Sumarlin meninggal pukul 14.15 WIB di Rumah Sakit Carolus, Jakarta.

"Jenazah akan disemayamkan di rumah duka MRCC Siloam Semanggi lantai 36 pada pukul 18.00," seb ut Sylvia di akun resminya di media sosial sore ini.

Almarhum akan dimakamkan di pemakaman San Diego Hills pada hari Senin 10 Februari 2020.

JB Sumarlin menjabat sebagai menteri keuangan pada tahun 1988-1993.

Dia pernah menjadi kepala Bappenas. Sumarlin lahir di Blitar, Jawa Timur, 7 Desember 1932.

Sumarlin menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SD Negeri I, Blitar pada 1944. Kemudian dia bersekolah SMP di Kediri dan Yogyakarta pada 1947.

Sumarlin kemudian pindah ke Jogja untuk bersekolah di SMA Negeri I, Yogyakarta dan dilanjutkan ke SMA I, Budi Utomo, Jakarta di 1952.

Gelar doctorandus di bidang ekonomi dia dapatkan dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (1958), dan gelar Master of Arts (MA) di bidang Ekonomi dari University of California di Berkeley, California, AS (1960).