Ketagihan Nikmati Tubuh Montok Anak Tiri yang masih SMA, Ayah Bejat di TTS Diancam 15 Tahun Bui

Laporan Wartawan Pos Kupang, Com, Dion Kota

POS KUPANG, COM, SOE - Warga Desa Babuin, Kecamatan Kolbano-TTS, berinisial AB (60), diancam 15 tahun penjara atau denda Rp 5 miliar karena menghamili anak tirinya, siswi SMA.

Kapolres TTS, AKBP Ariasandy, SIK, melalui Kasat Reskrim, Iptu Jamari, mengakui sang ayah telah ditangkap dan ditetapkan jadi tersangka. "Pelaku, ayah tiri korban, telah kita amankan dan ditahan di Mapolres TTS," ungkap Jamari, Selasa (28/1).

Ayah bejat itu, diakui Jamari, dijerat Pasal 81 ayat (2) UU No. 17/2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1/2016 tentang Perubahan kedua atas UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak.

Jamari menyebut kronologi kejadian bermula pada bulan Mei 2019. Memanfaatkan situasi rumah sepi karena ibu korban pergi ke rumah tetangga, pelaku memaksa korban melayani nafsu bejatnya. Korban hanya pasrah saat kegadisannya direnggut ayah tiri.

"Seusai melampiaskan nafsunya, pelaku mengancam korban agar tidak menceritakan kejadian itu," ungkap Jamari.

Ketagihan, diakui Jamari, pelaku mengulangi perbuatannya saat rumah sepi. Kepada korban, pelaku menjanjikan membiayai kuliah hingga perguruan tinggi. Selain itu, setiap kali berhubungan badan, pelaku memberikan uang tutup mulut.

Hubungan badan berkali-kali akhirnya berbuah kehamilan.

Perut korban membesar. Ibu korban pun menaruh curiga. Setelah didesak korban mengakui dihamili sang ayah. "Ibu korban datang melaporkan kasus ini," turut Jamari. *