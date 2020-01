Ma'ruf Amin Ingatkan Pesantren Harus Bisa Mencetak Wirausahawan

POS-KUPANG.COM|JAKARTA - Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin meminta pesantren bisa menjadi pusat pemberdayaaan ekonomi Indonesia selain pusat pencetak ulama.

Ia mendorong santri dan pesantren turut berkontribusi aktif menekan angka kemiskinan di masyarakat dan meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) melalui penguatan kemandirian dan kewirausahaan.

"Saya ingin ada Santri Gus Iwan Santri Bagus Pintar dan Wirausahawan.

Sehingga pesantren bukan hanya pusat pencetak ulama yang mutafaqqih fiddin tetapi juga pusat pemberdayaan ekonomi dengan semangat kebangkitan Nahdlatut Tujjar yang didirikan kaum santri" kata Ma'ruf Amin dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.

Revolusi Industri 4.0 telah membawa perubahan besar dalam tatanan masyarakat di segala lini meliputi antara lain ekonomi, budaya, dan sosial.

Wapres menyebutnya sebagai Arus Baru Ekonomi Indonesia yang berbasis kolaborasi antara pelaku ekonomi kuat dan lemah.

Bukan konfrontasi, juga bukan sekadar menungu trickle down

effect.

Ma'ruf Amin menyatakan dukungannya agar ekonomi pesantren sebagai bagian penguatan ekonomi kerakyatan untuk terus mengurangi kesenjangan antara pelaku ekonomi lemah dan pelaku ekonomi kuat.

"Saya harapkan (pesantren) dapat menciptakan kemandirian umat melalui santri, masyarakat, dan pesantren itu sendiri agar memajukan kemandirian ekonomi, sosial, dan memacu perkembangan skill teknologi dan skill pemasaran melalui pendekatan kratif, inovatif, dan strategis," lanjutnya.

One Pesantren One Product

Menurut dia, Program One Pesantren One Product (OPOP) Jatim juga berintikan kolaborasi. Pilarnya adalah sinergi antara koperasi pondok pesantren, forum bisnis, pengusaha alumni pesantren, dan Kantor Dagang Indonesia (Kadin).

Ekosistem pengembangan OPOP menggunakan metode antara lain training, mentoring, fasilitasi pemasaran, dan fasilitasi permodalan. OPOP Training Center telah didirikan di Universitas NU Surabaya (UNUSA).