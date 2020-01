Gabung Persib Bandung, Wander Luiz Striker Asal Brasil Menuju Indonesia, Lihat Keunggulan dan Profil

POS KUPANG.COM--Striker Becamex Binh Duong asal Brasil, Wander Luiz memberikan isyarat bahwa dirinya perjalanan menuju Indonesia.

Hal itu diketahui melalui unggahan akun Twitter @RabonaMi, pada Sabtu (11/1/2020).

Dalam unggahan tersebut terlihat Wander Luiz sedang berada di Bandara Internasional Hamad, Qatar bersama dua temannya.

Selain itu dalam unggahan Twitter tersebut juga tertulis cuitan.

"ASEAN recycle in full swing

Wander Luiz on its way to Indonesia, Joel Vinicius & Toure most likely back to Vietnam.

(ASEAN mendaur ulang dalam ayunan penuh

Wander Luiz dalam perjalanan ke Indonesia, Joel Vinicius & Toure kemungkinan besar kembali ke Vietnam.)"

Wander Luis perjalanan ke Persib Bandung (Capture Twitter @indostransfer)

Meski begitu, belum diketahui dengan pasti tujuan Wander Luiz pergi ke Indonesia.

Namun jika melihat rumor yang beredar, Wander Luiz dikabarkan kuat akan bergabung dengan Persib Bandung pada musim 2020.

Dilansir TribunWow.com, Wander Luiz bahkan sudah tercatat sebagai pemain Persib Bandung di laman Wikipedia, Kamis (9/1/2020).

Wander Luiz bukan lagi sebagai pemain Becamex melainkan sudah berganti menjadi pemain Persib Bandung untuk musim 2020.

Hal tersebut menjadi sinyal kuat, jika Wander Luiz benar akan merapat ke Persib Bandung.