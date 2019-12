KOLAM RENANG--Inilah pemandangan area kolam renang Neo Hotel Eltari by Aston. Gambar diambil, Kamis (3/3/2016)

Yuk Rayakan Malam Akhir Tahun 2019 Ala Bohemian di Hotel Neo El Tari Kupang!

POS-KUPANG.COM|KUPANG -- Merayakan akhir tahun 2019, Hotel Neo El Tari Kupang akan menyelenggarakan pesta akhir tahun bertema Bohemian Percussion New Year's Eve 2020 Party pada 31 Desember 2019 mendatang.

"Konsepnya itu menyatu dengan alam. Jadi kostumnya untuk perempuan itu ada pernak-pernik aksesoris yang sesuai tema itu, laki-laki simple juga," ungkap Satria selaku Sales Executive Hotel Neo El Tari Kupang pada Senin (30/12/2019).

Acara tutup tahun tersebut akan dibagi dalam dua jenis acara, yakni Gala Dinner All You Can Eat Buffet di Cendana Ballroom mulai pukul 19.00 hingga 22.00 WITA.

Selanjutnya, ada After Party yang berlangsung dari pukul 22.00 WITA hingga 01.00 dini hari di Poolside Area.

Beberapa jenis mata acara yang diselenggarakan antara lain BBQ Corner, Live Music, Traditional Tenun Fashion Show, Percussion Performance, Rap Entertaint, Traditional and Modern Dance, DJ Performance adn Countdown, dan Fireworks.

Pengunjung yang ingin menikmati Pesta Malam Tahun Baru tersebut dapat memilih pilihan paket kamar yang dimulai dari Rp718.000 per kamar. Paket tersebut sudah termasuk Gala Dinner dan New Year's Eve Events untuk 2 orang, dan sarapan pagi.

Namun, apabila pengunjung tidak ingin menginap, pengunjung dapat mengambil paket Rp100.000. Paket tersebut berlaku hanya untuk acara After Party yang dimulai pada pukul 22.00 WITA.

Selain itu, ada paket Rp200.000 dimana pengunjung dapat mengikuti acara dimulai dari gala dinner pada pukul 19.00 WITA.

Sementara itu, Satria menambahkan, reservasi kamar secara keseluruhan di Hotel Neo El Tari Kupang sendiri sudah mencapai 80 persen.(Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Fransiska Mariana)