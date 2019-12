Ungkapan Duka Bagi Rivaldy dan Marselino dari Teman Facebook Mengalir, Simak Isinya

Soal lakalantas di Jalur 40 Kota Kupang, ungkapan duka bagi Rivaldy Nikolaus Bajo dan Marselino Chandra Seran dari teman facebook mengalir, Isinya

POS-KUPAG.COM | KUPANG - Tewasnya dua orang siswa, Rivaldy Nikolaus Bajo dan Marselino Chandra Seran, akibat Lakalantas di Jalur 40 Kota Kupang melahirkan rasa duka mendalam. Banyak pihak terutama teman facebook keduanya menyampaikan ungkapan duka.

"Selamat jalan adik Rivaldi Nikolaus Bajo. Dunia kita sudah berbeda tapi kenangan kita akan abadi.??????"

Demikian ditulis John Klau dalam pesan facebooknya. John Klau yang lebih usia menyapa korban Rivaldi sebagai adik. Dalam pesan fb itu John Klau juga melampirkan foto bersama korban semasa hidup.

Be Pnk Kaka Suu Ganteng Eee?????

Kaka Eee Be Sn Prcya Lu Jln Bgnii Cpt??????

Be Snd Rela Lu Jln Kas TinggalL Bt????

Valdy Lu Bangun Suu ??

Lu Bangun , Be Pulang Skrng , Bwah Lu Pnk Ole* Yg Lu Janji??????

Knpa Lu Kas TinggalL Bt??????

Nnti Spa Yg Mau Marah* Bt , Larang* Bt , Mau Jaga Bt Dii SklLh Lae KalL Lu Snd Ada Bgnii Valdy????????

Ktng 2 Suu Janjii Mau Pindah Sklh Sama* Spya Lu Biisa Jaga Bt??????

Tpii Lu Jln Trllu Cpt Sygg?????

Lu TalL Tega Sumpah????????

Tenang Di Sana Kaka Sygg???ini FB Bos Geng, grup kelasnya Rivaldi

Sementara Ny. Farida, ibunda korban Marselino Candra Seran dan Ny. Rince, ibunda dari Rivaldy Nikolaus Bajo tak henti-hentinya menangis menyaksikan jasad kedua putri mereka terbaring kaku di dalam peti jenazah.

Sambil memanggil-manggil nama anak masing-masing, kedua ibu ini berteriak histeris. Kedua ibu ini tak menyangka kalau anak mereka harus pergi untuk selama-lamanya dengan cara yang tragis.