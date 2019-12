Hari Ini Diresmikan La Moringa Harus "Go International"

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Hari ini kue lapis khas NTT La Moringa diresmikan di Terminal Bandara El Tari Kupang. Kehadiran Ketua Dekranasda NTT, Ny Julie Laiskodat pasa acara peresmian tersebut disambut dengan tarian penyambutan asal TTS dari Bisopo Etnik Timor.

Peresmian La Moringa, kue lapis yang berbahan dasar dari produk lokal kelor/marungga atau bahasa latin Moringa Oleifera ini dihadiri oleh Mantan Wakil Gubernur NTT, Ir Esthon Foenay, Ketua KADIN NTT, Ir Abraham Paul Liyanto, Walikota Kupang, Jefri Riwu Kore, Staf Ahli Sekda NTT, Samuel Pakereng, GM Angkasa Pura I Bandara El Tari Kupang, Barata, Owner PT Timor Niaga, Hengky Lianto dan undangan lainnya.

Owner La Moringa, dr Andree Hartanto, pada acara peresmian, di Bandara El Tari Kupang, Kamis (19/12/2019), menjelaskan La Moringa mempunyai manfaat yang sangat banyak.

Namun ia sering melihat masih banyak yang belum memanfaatkan kelor secara baik.

"Saat ke luar daerah saya juga bingung ingin membawa oleh-oleh apa. Akhirnya muncul ide saya, istri dan mama pun membuat La Moringa dengan eksperimen berkali-kali. Gagal coba lagi akhirnya baru mendapatkan rasanya hari ini," tuturnya.

Ia menyebutkan ada dua best seller yaitu La Moringa dan Moringa Crispy Cheese. La Moringa menggunakan bahan dasar kelor segar.

Dimana dirinya mengangkat kelor menjadi La Moringa, dari no value menjadi more value.

Ia membawa visi ingin La Moringa dikenal di dunia internasional dan akan diekspor ke luar negeri.

Tujuannya untuk menggerakkaan anak muda agar bisa menciptakan semangat enterpreneur anak muda NTT.

Mengusung logo Beta Cinta NTT, dr Andree mengajak masyarakat NTT, khususnya anak muda NTT untuk mari sama-sama cinta NTT maju bersama melalui prodak-prodak lokal dengan melihat peluang yang ada.

Kedepan lanjutnya, lewat CSR La Moringa juga berusaha untuk turunkan angka stunting di NTT.

Ketua KADIN NTT, Ir Abraham Paul Liyanto meyakini bahwa La Moringa akan go internasional.

Selain jajanan sehat, ia juga menyarankan untuk menyediakan obat-obatan dan produk kecantikan dari marungga untuk disediakan di Bandara El Tari Kupang. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Yeni Rachmawati)