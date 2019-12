Praktik KKN Selimuti Garuda Indonesia di Era Orba, dari Upaya Tanri Abeng Hingga Erick Thohir

POS-KUPANG.COM | JAKARTA - Berstatus BUMN, nasib PT Garuda Indonesia Tbk (Persero) tak cuma ditentukan kinerja di atas kertas. Maskapai ini juga tak lepas dari rezim pemerintah.

Sempat mengalami masa keemasan di tahun 1980-an saat dipimpin Wiweko Soepono, Garuda di tahun-tahun berikutnya mengalami kemerosotan karena praktik KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme).

Upaya bersih-bersih Menteri BUMN Erick Thohir baru-baru ini, mengingatkan upaya yang sama yang dilakukan Menteri Pendayagunaan BUMN Tanri Abeng yang menjabat tahun 1998-1999.

Seperti diberitakan Harian Kompas, 10 September 1998, KKN begitu menggerogoti dua maskapai penerbangan pelat merah, Garuda Indonesia dan Merpati.

Tanri Abeng membeberkan, khusus di BUMN Garuda Indonesia, dapat dihemat sekitar 18,27 juta dollar AS per tahun atau sekitar Rp 27,1 miliar per tahun apabila delapan kerja sama operasi (KSO) berbau KKN di lingkungan Garuda dihilangkan.

Menurutnya, ada 8 kerja sama operasi (KSO) yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Garuda selama rezim Orde Baru atau Orba.

Kerja sama memberatkan Garuda Pertama yakni pengalihan pengelolaan gudang kargo kepada PT Angkasa Bina Wiwesa (ABW).

ABW menurut catatan Kompas merupakan usaha milik adik mantan Presiden Soeharto dari lain ibu satu bapak, Martini Tubagus Sulaeman.

Dari pengelolaan pergudangan di bandara Soekarno-Hatta itu, pihak ABW setiap bulan dapat meraup pendapatan Rp 6 miliar tapi hanya Rp 300 juta yang diterima Garuda Indonesia. Sedang biaya operasional, pemakaian gedung, telepon dan listrik dibebankan kepada Garuda.