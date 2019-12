Gus Muwafiq Disorot Karena Sebut Masa Kecil Rasulallah, Pernah Nonton Muhammad The Messenger of God?

Film Muhammad The Messenger of God

Gus Muwafiq Disorot Karena Gambaran Masa Kecil Rasulallah SAW, Sudah Pernah Nonton Muhammad: The Messenger of God?

Pernyataan Gus Muwafiq dalam sebuah ceramah mendapat sorotan dari masyarakat . Dalam sebuah tausiah asisten pribadi KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur itu menyebut Nabi Muhammad ingusan dan tidak terawat ketika kecil.

Pernyataan KH Ahmad Muwafiq atau Gus Muwafiq dalam sebuah tausiah mendapatkan kritik keras dari masyarakat.

Polemik pun bergulir lantaran asisten pribadi KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur itu menyebut Nabi Muhammad ingusan dan tidak terawat ketika kecil.

Bagaimanakah masa kecil Rasulallah Muhammad SAW?

Sebuah film produksi Iran menyajikan sekelumit kisah masa kecil Nabi Muhammad Rasulallah SAW, " Muhammad: The Messenger of God ".

Film karya sutradara Majid Majidi. Majid merupakan sutradara yang pernah masuk nominasi Oscar.

Proses produksi yang menghabiskan anggaran hingga hingga 40 juta dolar atau setara Rp 560 miliar dilakukan di Iran.

Film ini menceritakan masa kecil Nabi Muhammad ketika diasuh oleh ibunya Siti Aminah, sang kakek Abdul Muthalib dan juga sang paman Abu Thalib.