Chord Gitar dan Lirik Lagu Biar Ku Sendiri NOAH, Kisah Ariel Mantan Luna Maya yangSedang Patah Hati?

chord gitar dan lirik lagu Biar Ku Sendiri NOAH

Tembang NOAH, Biar Ku Sendiri, merupakan lagu yang berasal dari salah satu lagu hits milik band The Mercys.

Sebuah lagu yang bercerita tentang kisah cinta penuh liku dengan adanya pengkhianatan dari salah satu pasangan.

Cerita itu dirangkum dalam sebuah video klip garapan Rizal Mantovani.

Karakter musik NOAH dan vokal Ariel memberi sentuhan baru untuk lagu berkisah tentang patah hati ini.

Berikut chord gitar lagu Biar Ku Sendiri NOAH:

Intro :

Am E G F G

Am D Am...

Am E

Terlalu cepat Kau

Am

Tergoda kasihku

F C

Terlalu cepat Kau

G

Serahkan cintamu

Am E

Tak dapat lagi

Am

Ku maafkan salahmu

Em F G C

Sayang biar ku sendiri

Musik : Am E G F G Am

Am E Am

Ku tak sangka Kau berbuat begitu

F C G Em

Ku tak sangka malangnya nasibku o

Am E Am

Oh apalah dayaku Saat ini

Em F G C

Tuhan Tolonglah hamba-Mu