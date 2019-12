Chord Gitar dan Lirik & Download Lagu Rasa Ini dari Vierra, Jangan Bikin Baper Ya!

POS-KUPANG.COM - chord gitar dan lirik lagu serta Download Lagu Rasa Ini dari Vierra, Jangan Bikin Baper Ya!

Band Vierra atau yang kini berubah nama menjadi Vierratale merupakan sebuah grup band musik asal Jakarta, Indonesia yang dibentuk pada November 2008.

Band ini beranggotakan 3 orang yaitu Kevin Aprilio (piano/keyboard), Widy Soediro Nichlany (vokal), dan Raka Cyril Damar (gitar).

Genre musik Vierra dapat dikategorikan sebagai powerpop dan pop rock.

Sampai saat ini mereka telah merilis 3 buah album yaitu My First Love (2009), Love, Love and Love (2011) dan Evolve (2016).

Salah satu lagu yang populer yakni Rasa Ini yang sampai pada 1 Desember 2019 ini sudah ditonton 13.993.621 kali.

Berikut chord gitar dan lirik lagu Rasa Ini milik Vierra:

Intro: F Em Am Dm G C

F Em Am Dm...G

F Em

ku tak percaya

Dm G C

kau ada disini

F Em

menemaniku

Dm G C

disaat dia pergi

F Em

sungguh bahagia

Dm G C

kau ada disini

F Em

menghapus semua

Dm G C

sakit yang ku rasa