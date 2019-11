Paduan Suara OMK Paroki Sang Penebus Wara Waingapu, Tampil Memakau, Lihat Tampilannya

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Robert Ropo

POS-KUPANG.COM | WAINGAPU--Paduan Suara orang muda katolik (OMK) Paroki Sang Penebus Wara Waingapu, tampil memakau dalam Pesparani, Pesta Paduan Suara Gerejani Tingkat Kabupaten Sumba Timur dengan tema 'Ommis Spiritus Laudent Dominum' yang berlangsung di Gedung Gereja paroki MBSM Kambajawa Waingapu, Jumat (15/11/2019) malam.

Dengan lagu pertama mereka tampilkan adalah lagu Unto Us a child is born itu mampu menghipnotis ribuan pasang mata yang turut menonton acara itu. Usai lagu itu dikumandangkan tepuk tangan dan teriakan pecah membahana.

Pastor Rekan sekaligus sebagai Moderator OMK Paroki Sang Penebus Wara Waingapu, Pater Yusuf Freinademetz H. Uran, CSsR kepada POS-KUPANG. COM, Sabtu (16/11/2019) pagi, mengatakan anggota paduan Suara OMK paroki Sang Penebus berjumlah 25 orang peserta termasuk dirjen. Kostum yang dipakai para peserta merupakan hasil inovatif rekan-rekan OMK setempat.

"Kita membawakan tiga buah lagu yakni selain lagu Unto Us a Child is Born ini, juga lagu Regina Celi, dan Wahai kawan (lagu inkulturatif) dalam lomba Pesparani ini. Kita harapkan agar bisa hasilnya memuaskan,"kata Pater Freinademetz.

Pater Freinademetz, untuk tampil dengan baik pihaknya mempersiapkan latihan selama kurang lebih 1 bulan dengan pelatih nada dan vokal yakni Kristianus Ina, Maria Goreti, dan Lexi Kodu.

"tak lupa kami juga menyampaikan terima kasih kepada para pelatih, karena atas ilmu yang mereka berikan teman-teman OMK bisa tampil dengan baik tadi malam,"pungkas Pater Freinademetz.

Bukan hanya OMK Paroki Sang Penebus Wara Waingapu yang tampil memakau. OMK Paroki MBSM Kambajawa juga tampil memakau dalam lomba Pesparani malam itu.

Suara mereka juga tampak merdu diiringi musik Cassio dan mampu menghipnotis ribuan pasang mata yang memadati ruangan gedung gereja itu. Bupati, wakil bupati dan tamu undangan lain yang hadir pada acara itu pun memberikan tepuk tangan yang meriah. (*)