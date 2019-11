Taukah Kamu Seperti Apa Lokasi Narapidana Teroris Ditempatkan? Berikut Foto-fotonya Bikin Merinding

Telah terjadi beberapa aksi bom di Indonesia. Termasuk kejadian bom bunuh diri di dalam markas Polrestabes Medan pada Rabu (13/11/2019) pagi ini.

Dilaporkan satu orang terduga pelaku ditemukan tewas dalam tubuh hancur.

Kini, Polrestabes Medan sedang mengusut kasus ini.

Di tengah banyak kasus bom di Indonesia, nyatanya masyarakat internasional memuji cara Indonesia memperlakukan narapidana teroris dan upaya pencegahan radikalisasi di lembaga pemasyarakatan.

“Pengalaman Indonesia dalam deradikalisasi narapidana teroris (napi) menjadi kontribusi positif bagi upaya penanggulangan terorisme global,” kata Wakil Tetap RI untuk PBB di New York, Duta Besar Dian Triansyah Djani.

Ia menyampaikan pernyataan itu saat memimpin pertemuan Arria-Formula Dewan Keamanan PBB (DK PBB) di Markas Besar PBB, New York pada Selasa (12/11/2019).

Pertemuan bertema Challenges to Radicalization in Prisons yang diikuti 15 negara anggota DK dan lebih dari 12 negara anggota PBB lainnya tersebut merupakan kerja sama Indonesia, Belgia serta United Nations Office on Drugs and Crimes (UNODC).

Para peserta pertemuan menyampaikan pandangan dan pengalaman dalam upaya menangani napi teroris, deradikalisasi di lembaga pemasyarakatan, serta rehabilitasi dan reintegrasi napi dalam masyarakat.