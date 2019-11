Putus Sama Pacar Bulenya Nikita Mirzani Malah Punya Gebetan Baru Billy Syahputra Bongkar Rahasia

POS-KUPANG.COM - Putus Sama Pacar Bulenya Nikita Mirzani Malah Punya Gebetan Baru Billy Syahputra Bongkar Rahasia

Billy Syahputra menyebut bahwa Nikita Mirzani kini telah putus dari Betsalel Fdida. Informasi itu ia ketahui saat mengobrol dengan mantan istri Sajad Ukra itu.

Kabar mengejutkan datang dari Nikita Mirzani dan kekasih bulenya, Betsalel Fdida.

• Intip Yuk! Ramalan Zodiak Cinta Kamis 14 November 2019 Virgo Patah Hati Scorpio Salah Langkah

• Taman Wisata Alam Menipo Potensi Wisata Baru Pulau Timor, Ayo ke Menipo!

• Teman Pelaku Bom Medan Blak-blakkan Ungkap Fakta Baru, Ternyata Pelaku Suka Lakukan Ini Saat Remaja

Hubungan Nikita Mirzani dan Betsalel Fdida dikabarkan telah kandas.

Hal itu diungkapkan oleh sahabat Nikita Mirzani, Billy Syahputra.

Billy Syahputra mengungkapkan bahwa Nikita Mirzani dan Betsalel Fdida mengakhiri hubungan belum lama ini.

Padahal, Nikita Mirzani dan Betsalel Fdida sendiri baru saja menjalin hubungan selama 3 bulan.

Mantan istri Sajad Ukra itu bahkan sempat mengunggah video Betsalel Fdida melamar dirinya melalui Instagram.

Dalam video tersebut, Betsalel Fdida memberikan cincin kepada Nikita Mirzani.

Nikita Mirzani Diberi Cincin Pacar Bule hingga Isu Dilamar, Eks Dipo Latief Justru Bantah 'Enggak Nikah' (Kolase TribunStyle (instagram @nikitamirzanimawardi_17 @betsalelf))



"Would you like to make me be a happier man in the world and marry me Nikita Mirzani," ucap Betsalel dalam unggahan video tersebut, Senin (28/10/2019).