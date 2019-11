Orang ini Sebut Luna Maya Beruntung Tak Dinikahi Reino Barack, Suami Syahrini Emosional?

Luna Maya justru disebut beruntung karena tak dinikahi Reino Barack yang kini beristrikan Syahrini, tulisan tangannya ungkap karakter, setidaknya menurut ahli grafologi Yosandy Lip San .

POS-KUPANG.COM - Yosandy Lip San menyebut bahwa Luna Maya beruntung tak dinikahi Reino Barack.

Bukan sembarangan, Yosandy Lip San merupakan seorang ahli Grafologi atau ahli pembaca karakter seseorang melalui tulisan tangannya.

Yosandy pun mengungkap karakter Reino Barack melalui tulisan tangannya yang sempat heboh jelang pernikahannya dengan Syahrini.

Tulisan tangan tersebut merupakan kartu ucapan selamat ulang tahun untuk Luna Maya di tahun 2015 lalu.

"Happy birthday my dear,

Remember to enjoy every step of the way and that age is merely a number.

Live the life like you deserve it.

Instagram/@lunamaya/Menyayat Hati, Ini Bunyi Surat Cinta Reino Barack pada Luna Maya: Kamu Layak Mendapatkannya...

Dari tulisan tangan Reino tersebut, Yosandy menyebut bahwa Luna amat beruntung tak dinikahi Reino.

Pasalnya dari tulisan tangan itu, Yosandy menyebut gaya tulisan Reino adalah Felon Claw.

Ia pun menambahkan bahwa gaya tulisan itu bersifat negatif.