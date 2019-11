Faisal Nasimuddin Unggah Foto Saat di Banten, Luna Maya Lakukan ini Pada IG Konglomerat Malaysia itu

POS-KUPANG.COM - Faisal Nasimuddin datang ke Banten, Luna Maya lakukan hal ini pada postingan konglemerat asal Malaysia itu. Bertemu mantan Ariel NOAH itu?

Ya, Faisal Nasimuddin, konglomerat asal Malaysia yang sempat dikabarkan dekat dengan Luna Maya tengah berkunjung ke Banten, Minggu (3/11/2019).

Pada kunjungan sebelumnya ke Indonesia, Juni 2019, Faisal Nasimuddin sengaja memperkenalkan keluarganya dengan Luna Maya.

Bahkan Faisal Nasimuddin menghapus semua fotonya bersama Luna Maya di Bali, Indonesia.

Saat Faisal Nasimuddin mengunggah foto pendakiannya ke Gunung Karang Banten, Luna Maya menyukai postingan tersebut.

Luna Maya juga sempat mengucapkan ulang tahun kepada Faisal Nasimuddin, 10 Oktober 2019 lalu.

"Happy Birthday, all the best," ucap Luna Maya.

Di saat Faisal Nasimuddin bertandang ke Banten, Luna Maya sendiri tidak mengunggah momen apapun kecuali hangout bersama sahabat-sahabatnya.

Luna Maya mengaku, kedekatannya dengan Faisal Nasimuddin terjalin lantaran ia sangat dekat dengan adik Faisal Nassimuddin, Diana Nasimuddin.

"Kalau sama abang Faisal, kita masih teman aja. Karena adiknya yang perempuan itu sahabatku," jelas Luna Maya dalam program acara Suka Suka Sore Sore MNC TV, Senin (11/3/2019).

