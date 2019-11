Membanggakan, Dua Unit PLN di NTT Raih Sertifikat ISO

Ini sangat membanggakan, dua unit PLN di Provinsi NTT meraih sertifikat ISO

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Komitmen PT PLN (Persero) dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terbukti dengan PLN mendapat Sertifikat ISO 9001 : 2015 atau sistem Manajemen Mutu dan ISO 14001:2015 dan Sistem manajemen lingkungan. Sertifikat berhasil didapat dari Badan Sertifikasi Internasional yakni MSCS Indonesia_ JASANZ (Joint Accreditation System of Australia and New Zealand) oleh UP3 Flores Bagian Timur dan UP3 Sumba, seusai Perayaan Hari Listrik Nasional (HLN) ke - 74, pada Senin (28/10).

Pentingnya Sertifikasi ISO bagi perusahaan adalah untuk meningkatkan Mutu Produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan untuk dapat memastikan bahwa perusahaan dapat memenuhi kebutuhan pelanggan dan stakeholdernya, serta dapat memenuhi persyaratan perundangan, hukum dan peraturan yang terkait dengan produk dan Jasanya.

Direktur PT. Mitra Utama Sertifikasi, Akjamal Bambang, melalui Tim Komunikasi PLN UIW NTT, Nikolaus Soelistyoadi, Selasa (5/11/2019), mengucapkan selamat dan sukses telah memperoleh Sertifikat ISO 9001:2015 dan ISO 14001:2015 kepada PT PLN (Persero) UP3 Flores Bagian Timur dan UP3 Sumba.

"Hal ini merupakan langkah awal menuju tahapan yang lebih berat yang terpenting selanjutnya meningkatkan proses kerja dan mutu kerja secara berkelanjutan dan berkesinambungan dan memperhatikan pengendalian dampak lingkungan yang terjadi," tuturnya.

Sementara itu, Manager UP3 Sumba, Made Hary Palguna, mengatakan sertifikat ini merupakan kebanggaan bagi PLN UP3 Sumba, karena sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001:2015 dan ISO 14001:2015.

"Hal yang terpenting saat ini adalah bagaimana kami bisa menjaga konsistensi implementasi pelaksanaan ISO 9001:2015 dan ISO 14001:2015. Tentunya menjadi tantangan tersendiri untuk menjadikan kegiatan ini sebagai budaya bukan sebagai perilaku yang wajib dilaksanakan. Karena jika sudah menjadi budaya maka semua target yang tertuang dalam ISO 9001:2015 dan ISO 14001:2015, maka pastinya akan bisa memberikan kontribusi yang positif terhadap peningkatan kinerja perusahaan," terangnya.

Hal senada disampaikan Pejabat Pengendali K3L PLN UIW NTT, I Made Arya Sukadana.

Kata Arya dengan terintegrasinya kedalam Perusahaan, maka Standar ini memberikan acuan kepada organsasi untuk melakukan upaya-upaya perbaikan berkelanjutan demi meningkatkan kepuasan pelanggan serta mengelola lingkungan dan berkontribusi terhadap kelestarian lingkungan.

SML (Sistem manajemen Lingkungan), lanjutnya, mensyaratkan perusahaan untuk mempertimbangan semua isu lingkungan yang relevan dalam operasinya seperti adaptasi perubahan iklim, serta penggunaan dan efisiensi sumber daya.

Ia berharap masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam memberikan masukan dan saran ke pada pihak PLN agar kami selalu meningkatkan pelayanan untuk meningkatkan rasio Elektrifikasi di NTT. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Yeni Rachmawati)