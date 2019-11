Gara-gara Pakai Sandal Japit, Kaki Pria ini Patah dan Remuk Tersedot Mesin Eskalator Mall



POS KUPANG.COM, KUALALUMPUR -- Kebiasaan memakai sandal jempit ke mall ternyata tidak saja terkait dengan etika dan kesoponan di tempat umum.

Memakain sandal jempit juga tidak dianjurkan saat menginjakan kaki di tangga eskalator

Seorang pria mengalami kecelakaan eskalator, akibat mengenakan sendal jepit di eskalator.

Melansir China Press dan The Star Online via World of Buzz, insiden ini terjadi Minggu (3/11/2019) kemarin, di sebuah mal di Jalan Tuanku Abdul Rahman, Kuala Lumpur Malaysia.

Kaki pria 49 tahun itu terseret masuk sampai ke paha dan mengalami patah tulang.

Ini gara-gara sendal jepit yang digunakan korban tersedot oleh mesin saat hendak turun ke panel lantai bawah.

Orang-orang pusat perbelanjaan itu segera memanggil pertolongan sekitar pukul 10 pagi.

Departemen Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang mendapat panggilan segera tiba di tempat kejadian.

Komandan operasi Mohd Zuhair Faisal Zulkifli menyebutkan bahwa perlu waktu hampir satu jam untuk mengangkat kaki pria itu dari eskalator.

Petugas medis yang datang insiden mengatakan bahwa korban menderita patah tulang kaki.