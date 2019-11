Pusat Perbelanjaan Hypermart Bundaran PU Kupang Tawarkan Mesin Cuci Hanya Rp 1 Jutaan

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Hypermart Bundaran PU Kupang setiap minggunya selalu memberikan harga promi untuk item-item tertentu. Sejak (1-4/11/2019), konsumen bisa mendapatkan berbagai item yang dibutuhkan dengan harga yang murah.

Bagi konsumen yang tengah mencari mesin cuci Hypermart Bundaran PU Kupang menawarkan mesin cuci dua tabug 8,5 kg hanya Rp 1.599.000.

• Penertiban Tambang di Babel Anarkis, Dompet Petugas Dirampas, Massa Acungkan Senjata Tajam

Selain barang elektronik, di area fresh kknsumen juga bisa berbelanja denga harga yang menyenangkan untuk buah anggur res globe RRC Rp 3.190 per gram, jambu kristal Rp 2.490, pisang ambon Rp 1.490 per gram, Champ Bakso Ayam, Champ Sosis Ayam, Century pear Rp 1.790, kiwin green zumbo zespri Rp 8.900, wortel brastagi Rp 2.590, brokoli Rp 5.690. Ayam paha atas/utuh/bawah Rp 4.990 per 100 gram, ayam boiler Rp 31.90p per ekor, daging rendang Rp 10.990 per 100 gram, dagig giling premiun Rp 13.990, salmo fillet Rp 35.990 per 100 gram dan aneka bakso seafood Ro 6.850 per 100 gram.

• Sesosok Mayat Ditemukan di Bawah Bibir Kawah Sedalam 300 Meter, Tim SAR Akan Segera Evakuasi

Department Meat and Seafood, Owen, kepada POS-MUPANG.COM, Minggu (3/11/2019), menyampaikan masih banyak item promo menarik lainnya yang ditawarkan di Hypermart Bundaran PU Kupang.

Kata Owen ada pula promo khusus untuk pembelian produk unilever senilai Rp 75.000, konsumen bisa menebus nice tissue embos roll atau minyak goreng bimoli 2 lier atau minyak goreng Filma 2 liter.

"Ada juga promo beberapa item khusus untuk pengguna OVO Cash yang berbebalanja di minggu ini," ujarnya. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Yeni Rachmawati)