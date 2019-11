Soal anggaran dan syarat Calon perseorangan Pilkada Ngada 2020, ini penjelasan Ketua KPU

POS-KUPANG.COM | BAJAWA - Tahapan Pilkada Ngada tahun 2020 resmi dilaunching di Lapangan Kartini Kota Bajawa Kabupaten Ngada, Jumat (1/11/2019).

Ketua KPU Ngada Stanislaus Neke, menjelaskan, mengacu pada pada UUD Negara Republik Indonesia, Tahun 1945 Bab VII B pasal 22 E ayat 5 menyatakan bahwa Pemilu diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.

"Pada momentum yang bermartabat ini, ijinkan saya menyampaikan penghargaan dan rasa terim kasih kami kepada Pemda Ngada dalam hal ini Bapak Bupati Ngada, Sekda Ngada serta bapak ibu anggota TAPD Kabupaten Ngada yang bersinergi bersama sehingga siap memfasilitasi KPU Ngada melalui anggaran Pilkada Ngada tahun 2020," ungkap Stanislaus.

Stanislaus menyebutkan total anggaran Pilkada Ngada tahun 2020 sebesar 22.062.177 miliar lebih. Pihaknya komit untuk menyelanggarakan Pilkada dengan semangat itegritas dan profesional.

"Dengan anggaran ini saya menyatakan bahwa KPU Ngada telah siap menjalankan tahapan Pilkada dengan selalu berlandaskan prinsip jujur, mandiri, adil dan akuntabel searah denga tagline perjuangan KPU Ngada: Go Ata Go Ngata. 100 di TPS, 100 di PPK, 100 di KPU. 1000 di TPS, 1000 PPK dan 1000 juga di KPU," tegas Stanislaus.

Stanislaus mengatakan untuk diketahui publik Ngada, pada tanggal 26 Oktober 2019, KPU Ngada telah melaksanakan rapat pleno penetapan syarat minimal dukungan calon perseorangan dalam Pilbup Ngada tahun 2020.

Hal itu atas dasar UU nomor 10 tahun 2016, tentang Pilkada Ngada dan PKPU nomor 3 tahun 2017 tentang pencalonan Pilbup. Syarat minimal calon perseorangan sebesar 10% dari jumlah DPT Pemilu terakhir.

Ia menyebutkan DPT Kabupaten Ngada dalam Pilnas tahun 2019, sejumlah 107.427 pemilih. Sehingga jumlah syarat minimal dukungan kepada calon perseorangan dalam Pilbup Ngada tahun 2020 harus 10. 743 orang (KTP).

"Terima kasih untukmu semua. Kehadiran bapak-ibu semuanya semakin kuat fisik, kuat mental dan kuat iman. Tetaplah mendukung KPU Ngada untuk menjadi lilin dan garam bagi masyarakat Ngada sehingga bisa terdaftar dalam DPT Pilkada Ngada tahun 2020, teristimewa tetaplah sebagai motivator bagi masyarakat agar dapat menggunakan hak pilihnya pada tanggal 23 September 2020. Karena sesungguhnya one man, one vote, one value for nation. Satu pemilih, satu suara, satu nilai untuk Ngada dan bangsa tercinta," jelasnya. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Gordi Donofan)