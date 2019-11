BOBOTOH Minta Persib Bandung Jangan Terlena, Roberts Banyak Masukan, Eze Masih Disentil, Info

POS KUPANG.COM -- - SETELAH MENUMBANGKAN Persija Jakarta pada Senin kemarin, Jumat (1/11/2019) malam ini Persib Bandung kembali berlaga melawan Kalteng Putra.

Laga lanjutan putaran kedua Liga 1 2019 itu akan digelar di kandang Kalteng Putra, di Stadion Tuah Pahoe, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Menurut rencana, kick off Kalteng Putra vs Persib Bandung digelar pada pukul 18.30 WIB.

Menjalani laga ini Persib Bandung memboyong 22 pemain.

Mereka akan berusaha keras agar Maung Bandung bisa meraih poin penuh.

Pemain Persib Bandung saat pertandingan melawan Persija di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Senin (28/10/2019). (Tribun Bali/I Nyoman Mahayasa)

Menjelang laga Kalteng Putra vs Persib Bandung, bobotoh terus memberikan dukungan, masukan dan kritikannya.

Mereka menyuarakan dukungan di rubrik Apa Kata Bobotoh harian umum Tribun Jabar.

Berikut beberapa komentar bobotoh di rubrik Apa Kata Bobotoh hariam umum Tribun Jabar edisi hari ini, Jumat (1/11/2019) :

Banner Apa kata bobotoh (Tribun Jabar)

+6285795758xxx : "LAWAN Kalteng PUTRA JUM'AT 01 NOV3MB3R asa piraku teu bisa mawa POINT Papan tengah VS papan bawah mau main tandang ataupun Kandang kalo PERSIB lagi ONFIRE biasanya PULANG BAWA POINT diatas KERTAS mah MEUNANG bisalah PULANG bawa POINT.GARNA J3MB2R PARI5 V2N J2V4 N3V3R D1E BULAO KLUB BANDUNG FOOT84AL ONCE 4 ALL AND ALL FOR ON3"

+6281312265xxx : "Alhamdulilah persib menang di pertandingan sarat gengsi lwn persija,mdh2an dgn tambahan poin ini persib bisa raih target 5 bsr...DUDU CIBACANG padalarang"