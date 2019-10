Test Drive Gratis Suzuki Ignis Setiap Hari

POS-KUPANG. COM | KUPANG -- Sejak diluncurkan pada Mek 2017, mobil yang memiliki slogan urban SUV, Suzuki Ignis sudah mendapatkan tempat di hati pecintanya. Hal ini terbukti dengan penjualan yang telah mencapai hampir 500 punit setelah diluncurkan.

Namun bagi Anda yang belum memiliki city car yang satu ini, segeralah mendapatkannya. Karena spesial pembelian di bulan ini, ada penawaran menarik dari PT SBM suzuki Mobil Kupang.

PIC marketing, Musawir Muhammad, kepada POS-KUPANG.COM, selasa (15/10/2019), menyampaikan saat ini Ignis tengah ready stock. Jadi masyarakat NTT yang ingin mempunyak mobil Suzuki Ignis bisa langsung datang ke dealer mobil.

Selain ready stock, khusus untuk Ignis ada promo menarik dp murah. Hanya Rp 15 juta saja, konsumen sudah bisa membawa pulang mobil impian Anda.

"Kami juga membuka test drive bagi masyarakat kota Kupang yang ingin melakukan test drive terlebih dahulun. Tanpa harus membeli mobil. Masyarakat bisa test drive mobil ini setiap hari, " ujarnya.

Mobil ini memiliki mesin 1250 cc yang dilengkapi dengan multi point fuel injection dan mampi memuntahkan tenaga 89 PS, namun tetap irit bahan bakar.

Suzuki Ignis, kata Musawir, juga dilengkapi dengan pilihan penggerak 4WD pada varian tertingginya dan 2WD di varian standarnya.

Suzuki Ignis, lanjutnya, masih hadir dengan tampilan moderen yang kompak dan tentunya siap diajak melibas berbagai macam jalanan. Suzuki Ignis memiliki sistem pengereman ABS, dual SRS Airbags dan sensor parkir di beberapa tipenya.

Tidak hanya itu, sebagai sebuah SUV, Suzuki Ignis juga memiliki ground clearance yang cukup tinggi yang membuatnya lebih terlihat sebagai sebuah SUV.

Saat ini tersedia ready stock Suzuki Ignis di dealer mobil Suzuki Oeba Kupang. Konsumen bisa mendapatkan mobil Ignis sesuai dengan tipe yang ditawarkan mulai dari tipe GI MT, Rp 171.500.000, GI At Rp 182.500.000, GX MT Rp 191.500.000 dan tipe GX At Rp 201.500.000. (Laporan Reporter POS-KUPANG. COM, Yeni Rachmawati)