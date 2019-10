TERUNGKAP! Alasan Youtuber Atta Halilintar Seteru DJ Bebby Fey, Pamit dari Acara TV Wow Banget

Perseteruan antara Atta Halilintar dan Bebby Fey semakin menjadi sorotan publik.

DJ Bebby Fey mengaku telah berhubungan intim dengan youtober Atta Halilintar.

Akibatnya, youtuber Atta Halilintar telah melaporkan Bebby Fey pada polisi terkait dugaan pencemaran nama baik.

Terkait dengan pengakuan yang disampaikan Bebby Fey, Atta Halilintar mengaku rugi miliaran rupiah, dan memutuskan untuk melaporkan Bebby Fey ke pihak polisi atas dugaan pencemaran nama baik.

Perselisihan keduanya ini membuat Atta Halilintar mengumumkan rehat sementara dari dunia hiburan Televisi.

Youotber Atta Halilintar tetap maju terus dalam berkarier meski banyak cibiran miring tentang dirinya.

Pengakuan ini terlihat dari tayangan kanal YouTube Atta Halilintar yang dipublikasi pada Senin (30/9/2019).

"Apapun yang orang omongin sekarang. Apapun berita yang sekarang mencoba menjatuhkan aku, tapi kita keep going on, maju terus,"kata Atta Halilintar.