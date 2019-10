Selama Agustus 2019, Ekspor dan TPK Hotel di NTT Alami Kenaikan

Selama Agustus 2019, ekspor dan Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel di NTT Alami kenaikan

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Ekspor Provinsi Nusa Tenggara Timur ( NTT) pada Agustus 2019 senilai US $ 1.446.476 dengan volume sebesar 6.279,36 ton. Ini berarti ekspor NTT mengalami peningkatan sebesar 1,00 persen dari ekspor Juli 2019 yang sebesar US $ 1.432.105.

Kepala BPS NTT, Ny Maritje Pattiwaellapia, pada Pertemuan Rutin Bulanan di Ruangan Vidcon BPS NTT, Selasa (1/10/2019), menyebutkan nilai ekspor tersebut terdiri dari ekspor migas sebesar US $ 207.514 dan ekspor non migas senilai US $1.238.962.

Komoditas ekspor Provinsi NTT Agustus 2019, seluruhnya dikirim ke Timor Leste sebesar US $ 1.446.476.

Komoditas terbesar yang diekspor Provinsi NTT pada Agustus 2019 adalah kelompok komoditas garam, belerang, dan kapur senilai US $ 254.456.

Impor Provinsi Nusa Tenggara Timur Agustus 2019 senilai US$ 8.243.244 dengan volume sebesar 16.857,7 ton dengan komoditas impor terbesar Bahan Bakar Mineral yang didatangkan dari Malaysia.

Jika membandingkan kumulatif nilai ekspor sebesar US $ 9.680.867 terhadap kumulatif nilai impor sebesar US $46.258.230 maka pada tahun 2019 terdapat defisit sebesar US $36.577.363.

Sedangkan Tingkat Penghunian Kamar ( TPK) Hotel Bintang di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Agustus 2019 sebesar 58,72 persen, naik 5,60 poin dibanding TPK Juli 2019 yang sebesar 53,12 persen.

Ia mengatakan jumlah tamu menginap pada hotel bintang bulan Agustus 2019sejumlah 42.174 orang dengan rincian 35.629 orang tamu nusantara dan 6.545 orang tamu mancanegara.

Rata-rata lama tamu menginap di hotel berbintang pada Agustus 2019 selama 1,70 hari. Rata-rata lama tamu nusantara menginap selama 1,53 hari dan rata-rata lama tamu mancanegara menginap selama 2,61 hari.

Jumlah penumpang angkutan udara yang tiba di NTT pada Agustus 2019 berjumlah 178.999 orang sedangkan penumpang yang berangkat berjumlah 173.686 orang. (Data Bandara Wunopito, Lembata menggunakan angka Juli 2019). (Laporan Reporter POS-KUPANG. COM, Yeni Rachmawati)