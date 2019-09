Unwira dan ITC Gelar Seminar Internasional Terkait Literasi Digital, Ini Yang Dilakukan!

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Apolonia Matilde Dhiu

POS-KUPANG.COM|KUPANG - Universitas Katolik Widya Mandira ( Unwira) Kupang menggandeng International Test Center ( ITC) menggelar Seminar Internasional di Aula Kampus Unwira Penfui, Sabtu (21/9/2019).

Seminar internasional tersebut diselenggarakan untuk menyongsong Dies Natalis ke-37 Unwira Kupang.

Pantauan Pos Kupang sebanyak 130 orang peserta mengikuti seminar tersebut yang terdiri dari mahasiswa Unwira, pihak eksternal, dan para dosen.

Seminar yang berlangsung sejak pukul 09.00 Wita hingga pukul 13.00 Wita tersebut bertema 'International Credential of English Communication and Digital Literacy Are The Key To Succes In Today's Global Competition'.

Unwira Kupang menghadirkan dua pembicara dari ITC, yakni Dr. Damon Anderson dan Mr. Tony Arbianto. Kedua pembicara mengangkat tema 'Pentingnya Digital Literacy dan English Communication bagi para mahasiswa, dosen, dan pengajar lainnya.

Sedangkan pembicara dari Unwira Kupang, yaitu Dr. Damianus Talok, MA, yang berbicara tentang 'Testing of English' seperti TOEFL, TOEIC serta pentingnya bahasa Inggris di era digital.

Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Program Studi Bahasa Inggris, Elvis Albertus Minfoni, mengatakan, seminar internasional tersebut merupakan kerja sama antara Unwira Kupang dengan ITC.

Menurut Elvis, ITC berada di bawah satu lembaga di Amerika Serikat yaitu Education Testing System. Lembaga tersebut, katanya, bergerak di bidang pendidikan untuk memberikan sertifikasi berlevel internasional, seperti Digital Litercy, Test of International English Communication (TOIEC), TOEFL Internet Based Test.

Elvis mengatakan, Unwira Kupang ke depannya akan menjadi tempat penyelenggara test TOEIC bagi para dosen dan mahasiswa.

