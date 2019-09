Ketua GP Ansor Jateng Beri Hadia Batik Diterima Langsung Paus Fransiskus, Ini Ceritanya

POS KUPANG.COM, SEMARANG -- Ketua PW GP Ansor Jawa Tengah Sholahuddin Aly mencuri perhatian Paus Fransiskus saat Sholahuddin mengunjungi Vatikan, Rabu (25/9/2019).

Pria yang akrab disapa Gus Sholah ini, saat itu tengah berada di kerumunan jemaat. Gus Sholah secara khusus dipanggil untuk mendekat ke area VVIP atau tamu khusus untuk bersalaman dengan Paus Fransiskus

Pada momentum istimewa itu, Gus Sholah juga mendapat kesempatan memberikan cendera mata kepada Paus Fransiskus berupa batik karya perancang busana ternama Indonesia, Iwan Tirta

“Barusan ikut audiensi umum dengan Pope Francis, saya dipanggil untuk mendekat masuk barikade tamu VVIP.

Saya memperkenalkan diri lalu memberi hadiah batik motif Boketan Truntum untuk Paus,” ujar Gus Sholah saat dihubungi Kompas.com.

Menurut Gus Sholah, batik diberikan karena batik adalah warisan budaya Indonesia. Selain itu batik merupakan identitas bangsa Indonesia di mata dunia internasional.

"Sedangkan pemilihan batik motif Boketan Truntum untuk Paus, memiliki pesan tentang keindahan serta keabadian cinta kasih sesama umat manusia," ujar dia.

Gus Sholah menceritakan bahwa Paus menyampaikan sejumlah pesan, di antaranya pesan untuk saling mendoakan.

"Sambil salaman, Pope Francis bilang 'i pray for you, you pray for me', dan beberapa kali bilang 'pray for me', dua sampai tiga kali ke saya,” ujar Gus Sholah .

Selain kepada Paus Fransiskus, Gus Sholah juga memberikan hadiah Batik pada Sekretaris Pontifical Council for Interreligious Dialogue Vatican Mgr Indunil Kodithuwakku, di Vatikan, Selasa (24/9/2019) sore waktu setempat.

Perlu diketahui Gus Sholah mendampingi Katib Aam Syuriah PBNU KH Yahya Cholil Staquf dan Ketua Umum PP GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas ke Vatikan dalam rangka sosialisasi dan kampanye perdamaian Islam yang ramah dengan menjalin kerjasama antara Nahdlatul Ulama dan Vatikan.

Sementara sosialisasi yang dimaksud adalah hasil Musyawarah Nasional Alim Ulama di Banjar Patroman, Jawa Barat pada Februari 2019.

Munas antara lain memutuskan menghilangkan sebutan kafir bagi warga negara Indonesia yang bukan beragama Islam. Baca berikutnya Kemendikbud Imbau Sekolah dan Orangtua…

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Cerita Ketua GP Ansor Jateng Saat Hadiahi Paus Fransiskus Batik Truntum",