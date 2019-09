TRIBUN WIKKI : Niniti Coffee and Juice Sediakan Salad Buah, Yuk Nikmati!

Salad Buah yang tersedia di Niniti Coffee and Juice di Jalan Suprapto, Oebobo, Jumat (20/9/2019).

POS-KUPANG. COM | KUPANG -- Bila Anda melintasi ruas jalan El Tari jangan lupa singgah sejenak di Niniti Coffee and Juice di Jalan Suprapto nomor 11, tepatnya disamping Rumah Makan ayam tulang lunak Suprapto.

Kamu bisa sekedar melepas lelah dari segala aktifitasmu di sini sembari menyeruput kopi bagi Anda yang suka kopi dan juga jus-jus segar bila kamu tidak minum kopi.

Suasananya yang bersahabat karena tepat berada dibawah pohon akan membuat Anda betah berlama-lama tongkrong di tempat ini, meskipun sengatan terik mentari begitu menggoda di ruas jalan.

Karena rimbunnya daun dengan terpaan angin lembut memberikan kesejukan untuk Anda bisa lebih berlama-lama bersantai di tempat ini.

Kamu bisa menikmati ice coffee dengan lima varian yaitu ice coffee milk, green tea coffee milk, taro coffee milk, ice black coffee dan macchiato.

Sedangkan untuk hot coffee, Anda bisa menyeruput black coffee, hot coffee latte dan hot cappucino. T

api bagi kamu yang tak suka minum kopi tersedia minuman healthy drink, taro milk chocolate milk, lemon tea, green tea milk dan juga aneka juice sehat yang bisa ditoping dengan krim. Harga yang ditawarkan mulai Rp 12.000 hingga Rp 18.000.

Tak hanya sekedar minum, Niniti juga menyediakan salad buah segar yang nyami dan layak buat kamu coba.

Perpaduan buah anggur, buah naga, apel, melon, pepaya, semangka, dan nutrijell dengan siraman saos mayones yang berbeda dari lainnya serta siraman keju, memberikan kesan sendiri di lidah Anda.

Hanya Rp 15.000 saja, Anda sudah bisa mencicipo salad buah segar dengan porsi yang membuatmu sangat puas.

Kasir Niniti Coffee and Juice, Christian, kepada POS-KUPANG. COM, Jumat (20/9/2019), mengatakan, Niniti Coffee and Juice baru saja dibuka mulai pukul 09.00 wita hingga pukul 22.00 Wita, namun bila ramai cafe ini bisa ditutup hingga pukul 00.00 Wita.

"Biasanya ramai di malam hari. Banyak anak muda yang tongkrong di sini. Ada yang minum kopi, healthy drink atau macchiato. Tapi rata-rata permintaan itu tidak hanya kopi, tapi berbeda-beda sesuai selera," tuturnya. (Laporan Reporter POS-KUPANG. COM, Yeni Rachmawati)