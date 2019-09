Pelindo Kupang Berlakukan Delivery Order Online, Pengusaha Terhindar Pungli?

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Manajemen PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III menerapkan sistem Delivery Order (DO) Online untuk pengeluaran barang dari pelabuhan. Untuk wilayah NTT, diberlakukan di Pelabuhan Tenau Kupang dan Pelabuhan Lorens Say Maumere, Kabupaten Sikka. Kalangan pengusaha menyambut baik pemberlakukan DO Online.

Adapun tujuan DO Online, yakni meningkatkan kelancaran arus barang dan menurunkan biaya logistik di pelabuhan. Selain itu, memberikan kemudahan kepada pengguna jasa melakukan permohonan pengeluaran barang.

General Manager Pelindo III Pelabuhan Tenau Kupang, Baharuddin menyatakan telah menerapkan DO Online sejak 1 September 2019.

Aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Tenau Kupang (POS-KUPANG.COM/DION KOTA)

"Kami masih terus melakukan pendampingan, tinggal kemampuannya (SDM) saja karena sebelumnya manual lalu ke ke online jadi dirasakan cukup berat. Kami terus lakukan pendampingan supaya mereka familiar," kata Baharuddin saat dikonfirmasi Kamis (12/9/2019).

Demi kelancaran penerapan sistem DO Online, kata Baharuddin, pihaknya menyiapkan beberapa unit komputer di kantor. Hal itu dimaksudkan agar dapat memandu dan menjelaskan sistem baru ini kepada pelanggan. "Kalau ditanya, kami segera jelaskan," ujarnya.

Dia menjelaskan, selama ini pengguna jasa melakukan permohonan pengeluaran barang secara manual dengan langsung mendatangi loket yang tersedia di Kantor Pelindo III Pelabuhan Tenau.

• Eurico Guterres: Timor Timur Lepas Bukan Salah Habibie

Sistem DO Online memberikan kemudahan. Pelanggan tidak repot-repot mengunjungi dan berlama-lama antre di loket.

"Sebelumnya, datang urus di loket yang ada di Pelindo III dan bayar di sana. Sekarang saat dia (pelanggan) ada saldo langsung bayar secara online, lalu terbitkan job-nya lalu ke sana pergi ambil," terangnya.

"Pelanggan tidak perlu capek-capek mengeluarkan biaya untuk ke sana ke mari, bisa transaksi di rumah atau lewat Handphone," tambahnya.

• KISAH Penderita HIV/AIDS di Kupang, Yulius Tak Putus Asa

Baharuddin berterima kasih kepada para pengguna jasa yang selama ini telah menjadi mitra. Ia mengharapkan dukungan semua pihak untuk lebih menjalin koordinasi dan komunikasi memaksimalkan penggunaan sistem DO Online.