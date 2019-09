Artis Ganteng Leo Consul Puji Ayu Ting Ting Teman Ivan Gunawan Disebut Dekat dengan Robby Purba 

Artis Ganteng Leo Consul Puji Ayu Ting Ting Teman Ivan Gunawan Yang Dikabarkan Dekat dengan Robby Purba

POS-KUPANG.COM - Artis Ganteng Leo Consul Puji Ayu Ting Ting Teman Ivan Gunawan Yang Dikabarkan Dekat dengan Robby Purba

Ya di akun Instagramnya, Leo Consul memberikan pujian kepada Ayu Ting Ting sahabat Ivan Gunawan yang selama ini dikabarkan dekat dengan Robby Purba.

"Always good to see you @ayutingting92," tulis Leo Consul di Instagram miliknya, @consulleo.

Sementara itu, Ayu Ting Ting juga mengunggah kedekatannya dengan Leo Consul di Instagram miliknya.

Mengutip Grid,ID, kisah asmara para artis memang begitu menarik untuk dibahas, salah satunya kisah asmara pedangdut cantik Ayu Ting Ting.

Sejak menyandang status janda, Ayu Ting Ting kerap digosipkan dekat dengan sejumlah pria.

Mulai Shaheer Sheikh, Ivan Gunawan, hingga Robby Purba.

Tak jarang, warganet pun mendoakan ibu satu anak ini bisa segera melangkah ke pelaminan.

Akan tetapi, kedekatannya dengan pria juga kerap kali dikomentari negatif oleh warganet.