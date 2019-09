Street Food Swiss-Belinn Kristal Hadir dengan Harga Kaki Lima

Street Food Swiss-Bel Hadir dengan Harga Kaki Lima





POS-KUPANG. COM | KUPANG --Keceriaan di awal September selalu dinanti banyak orang. Selama September dan Oktober ini, Swiss-Belinn Kristal Kupang hadir untuk mewarnai hari-hari Anda dengan penuh keceriaan.

Swiss-Belinn Kristal Kupang menawarakan special dalam rangakaian menu Nusantara Festive. Anda dapat menikmati promo istimewa selama September dan Oktober 2019.

Promo spesial ini berbeda dengan sebelumnya karena disajikan dengan konsep Street Food. Hari-hari Anda akan lebih berwarna, jika Anda bersama orang-orang terkasih langsung datang ke Swiss-Belinn Kristal Kupang.

Swiss-Belinn Kristal Kupang memberikan promo Street Food ini kepada seluruh masyarakat kota Kupang yang ingin mengisi waktu luang di malam hari dan mencicipi makanan dengan harga kaki lima namun rasa dan kualitas hotel berbintang.

Promo Street Food Time ini bisa didapatkan dengan mengunjungi Swiss-Belinn Kristal Kupang setiap hari Jumat dan Sabtu pukul 18.00 – 22.30 wita.

Untuk pencinta kuliner, menu yang disajikan terdapat empat menu, yakni nasi goreng, mie goreng, bakso, dan menu andalan dari Swiss-Belinn Kristal Kupang yakni Pempek Palembang yang bisa didapatkan dengan harga Rp 15.000,00.

Murah meriah dengan harga yang merakyat, Swiss-Belinn Kristal Kupang juga menghadirkan aneka minuman serba Rp 5000,00.

“Bagi Anda yang mengunjungi Street Food di Swiss-Belinn Kristal Kupang tidak akan rugi, karena dengan harga yang murah kami hadirkan makanan merakyat yang dijamin rasa dan kualitas kami berikan terbaik. Anda juga bisa melakukan take away ke rumah selama jam buka Street Food kami," kata Executive Secretary and Marketing Communication Swiss-Belinn Krisatal Kupang, Bernadeth Helena Ayuningrum, Sabtu (7/9/2019).

• Simak Kesaksian Nelayan Sebelum Temukan Mayat Terapung di Perairan Tablolong

• Renungan Harian Kristen Protestan Sabtu 7 September 2019 Hidup Ibarat Kopi

Untuk pemesanan dan info lebih lengkapnya dapat menghubungi hotline Swiss-Belinn Kristal Kupang di 0380-8430300.(Laporan Reporter POS-KUPANG. COM, Yeni Rachmawati)