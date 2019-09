Lama Diam, Luna Maya Akhirnya Curhat Perasaannya Pada Ariel Noah & Faisal Nasimuddin Masih Cinta?

POS-KUPANG.COM - Lama Diam, Luna Maya Akhirnya Curhat Perasaannya Pada Ariel Noah & Faisal Nasimuddin Masih Cinta?

Beberapa waktu lalu, artis peran Luna Maya (36) menyanyikan lagu "Wanitaku" yang dipopulerkan oleh mantan kekasihnya, Nazril Irham alias Ariel NOAH.

Luna mengatakan, ia menyanyikan lagu tersebut karena dijebak oleh sahabatnya, pembawa acara Ayu Dewi.

Lantas, bagaimana perasaan Luna dengan Ariel saat ini, apakah ia belum move on? "I dont know. Cuma hafal refrain-nya kalau enggak move on sih... Enggak juga, ya," kata Luna di KAUM Menteng, Jakarta Pusat, Senin (26/8/2019).

"Tapi gimana, ya. Kami, kan, maksudnya bersama lama sekali. Kalau dibilang enggak move on, saya enggak bisa bilang gitu, tapi maksudnya kami bersama, kan, lama sekali. Dia juga pernah jadi bagian hidup saya cukup lama, jadi...," kata Luna lagi.

Luna Maya berujar, banyak sekali perjalanan lika-liku yang ia lalu bersama Ariel NOAH. Menurut dia, tidak mudah melupakan hal tersebut.

Tidak hanya kepada Ariel yang merupakan mantan terlamanya, tetapi juga kepada para mantan-mantan kekasihnya yang lain.

"Siapa pun mau mantan, sahabat saya misalkan, teman dekat dari kecil sudah enggak ketemu pasti kan kita punya ruangan khusus."

"Kalau kita sekarang enggak berteman seperti dulu, bukan berarti gimana-gimana," kata mantan kekasih Reino Barack itu.