Pemain Anyar ini Merapat ke Persija Jakarta, Instagram Rafael de Vicente Diserbu The Jak Mania

Suporter Persija Jakarta, The Jak Mania

POS KUPANG,COM - - Nama Rafael de Vicente ramai dikabarkan akan merapat ke Persija Jakarta untuk menambah daftar pemain tengah menggantikan peran Bruno Matos.

Persija Jakarta diruomorkan mendatangkan Rafael de Vicente yang sebelumnya membela klub kasta kedua liga Spanyol yakni Racing Santender.

Setelah ramai kabar tersebut, dalam beberapa unggahan akun Instagram pribadinya @rafadevh, pendukung Persija Jakarta yakni The Jak Mania banyak memberikan komentar.

Seperti pada unggahan terakhirnya yang di-upload pada Rabu (13/8/2019), Rafael de Vicente mengunggah sebuah foto saat mengolah si kulit bundar.

Dalam unggahan tersebut Rafael de vicente menuliskan caption berupa emoji bola dan gambar hati yang menunjukan bahwa kecintaanya kepada sepak bola.

Unggahan tersebut mendapatkan 1.000 ribu like dan 80 komentar.

Banyak suporter Persija Jakarta yang memberikan komentar.

Kebanyakan The Jak Mania memberikan komentar tentang ajakan untuk bermain ke Persija Jakarta.

Seperti akun @mhhmmd_wildan yang menuliskan "Come to persija my broo @persijajkt".

Selain itu akun @ibnu_shihab12 yang menuliskan"Come to @persijajkt".