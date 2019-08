Dompet Digital DANA Bisa Digunakan Semua Kalangan

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Sekitar 95 persen Transaksi di Indonesia masih menggunakan uang tunai dan masih sedikit yang menggunakan layanan Digital. Hampir semua negara Fimtech masih terbilang baru. Sekarang sudah saatnya dimana Indonesia tidak ketinggalan lagi. Karena semua negara baru mau memulai. Jadi Indonesia tidak kalah, bahkan menjadi yang terdepan dengan QRIS.

Demikian disampaikan PR Manager DANA, Restituta Ajeng Arjanti, pada Media Briefing DANA, di Coffee Bean & Tea Leaf, Transmart, Kamis (29/8/2019).

DANA, dompet digital dari, oleh dan untuk Indonesia, makin menunjukkan kapabilitasnya sebagai infrastruktur pembayaran digital.

DANA kini Kian dapat diandalkan oleh setiap lapisan masyarakat di Indonesia untuk meningkatkan produktivitas di setiap kegiatan ekonomi yang mereka lakukan.

Untuk makin menguatkan kepercayaan masyarakat untuk ber transformasi digital dalam kegiatan ekonominya secara nyaman dan aman, DANA juga memberikan jaminan proteksi 100% kepada penggunanya.

"Misi Kami adalah menjadikan setiap pelaku kegiatan ekonomi di negeri ini makin efisien, produktif dan berdaya saing tinggi melalui budaya transaksi non tunai dan non kartu secara digital, sehingga mampu berkontribusi signifikan terhadap penguatan ekonomi nasional. Untuk itu, sejak awal kami membangun dompet digital DANA sebagai infrastruktur transaksi pembayaran non tunai dan non kartu yang selalu memberikan kemudahan dan kecepatan, cerdas, akurat dan terjain keamanannya," tuturnya.

Mencapai misi tersebut, kata Restituta, DANA telah mengembangkan berbagai layanan yang memperkuat fungsinya sebagai dompet Digital dari, oleh dan untuk Indonesia.

DANA sebagai dompet digital kini bukan hanya untuk melakukan transaksi pembayaran digital, tapi DANA juga efektif untuk mengirim uang, menyimpan kartu debit dan kartu kredit, serta menunjang berbagai transaksi keuangan dan gaya hidup para pengguna melalui beragam fitur yang tersedia.

"Sebagai infrastruktur pembayaran digital platform terbuka, dompet digital DANA memiliki kemampuan dan manfaat untuk setiap pelaku usaha online dan offline, termasu startup. Sehingga para pelaku usaha dapat berkonsentrasi terhadap produknya dan pembayaran dapat dilakukan dengan debit rekening atau memanfaatkan kartu kredit cukup melalui DANA. Dengan demikian semua pelaku usaha tetap kompeten dan berdaya saing tinggi di era digital ini," ungkap Restituta.

Restituta memberi contoh berbagai jenis pengusaha baik offline maupun online, dapat langsung melakukan semua transaksi secara digital, non tunai dan non kartu.

Pengusaha offline di antaranya adalah para pedagang di pasar tradisional pengemudi jasa transportasi umum pemilik toko individual hingga gerai-gerai yang memiliki ratusan cabang seperti Ramayana, KFC, Sour Selly, Gulu Gulu, Hoka Hoka Bento, Wendy's, Coffee Bean, Baskin Robbins, Bakmi GM Domino's, Rejuve, hingga kopi kulo dan kopi kenangan. DANA pun bisa digunakan di jaringan pengguna Moka Pos sehingga mereka pun memiliki akses untuk dibayar menggunakan kartu kredit dan kartu debit yang sudah disimpan di dompet digital DANA.

Sementara, pengusaha online seperti para pelaku bisnis e-commerce dan media sosial, atau start up individual, dapat siap melayani transaksi nontunai dan nonkartu dengan memanfaatkan layanan layanan yang tersedia pada dompet DANA. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Yeni Rachmawati)