Belajar Kerukunan Indonesia-Timor Leste, Delegasi Grup G7+ Kunjungi PLBN Motaain

POS-KUPANG.COM | ATAMBUA - Perbatasan negara Indonesia dan Timor Leste dinilai sebagai perbatasan paling aman di dunia.

Keamanan dan kedamaian yang terjalin bagus di wilayah perbatasan Indonesia-Timor Leste sungguh menarik perhatian dunia sehingga negara-negara yang tergabung dalam G7+ datang belajar di perbatasan Indonesia-Timor Leste.

Grup G7+ yang beranggotakan Afrika Tengah, Burundi, Sudan Selatan, Guinea Bissau, Liberia, Filipina dan Timor Leste berkunjung ke Indonesia tepatnya di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain, Rabu (28/8/2019).

Tujuan dari kunjungan Negara G7+ tersebut untuk melihat langsung kondisi perbatasan RI-Timor Leste, aktivitas pelintas batas, dan aktivitas ekonomi di perbatasan.

Mereka juga ingin belajar mengenai kerukunan kedua negara dalam menjaga keamanan di wilayah perbatasan. Pasalnya semua anggota negara G7+ terkecuali Timor Leste hingga saat ini masih dilanda konflik berkepanjangan.

• Polisi Tetapkan 4 Tersangka Dalam Kasus Penganiayaan Siswa SMP di SMPN 16 Kota Kupang

• Polisi Akan Limpah Berkas Perkara Tahap Dua Kasus Pencabulan Dua Siswi di Kupang

Perwakilan Negara G7+ yang hadir yakni, Menteri Sosial Afrika Tengah, HE Virginie Baikova, Mr. Bienvenu Herve Kovongbo; Direktur Multilateral Cooperation Afrika Tengah, Ambasador Ruzoviyo Guilliaume; Presiden of the Nations Unity and Reconcilliation, Mr. Edward Mubah; Executive Director of Liberia Peace Building Office, Rambang Luth dan Augusto Jr. Nelmida Miclat, dan Executive Director Initiatives for International Dialogue Filipina.

Kunjungan delegasi Negara G7+ tersebut diterima oleh Bupati Belu, Willybrodus Lay bersama Forkopimda didampingi Dubes Indonesia untuk Timor Leste, Sahad Sitorus.

Kondisi amannya perbatasan kedua negara ini, tidak terlepas dari peran pemerintah kedua negara secara khusus pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat perbatasan yakni Pemerintah Kabupaten-Indonesia dan Pemerintah Distrik Bobonaro-Timor Leste.Mewakili Pemerintah Indonesia,

• Petani Tesbatan Dilatih Pola Tanam Yang Benar Oleh Politani Negeri Kupang

Bupati Belu, Willybrodus Lay mengungkapkan, masyarakat Indonesia khususnya Kabupaten Belu terus menjaga stabilitas keamanan di perbatasan kedua negara.

Kemudian, pemerintah meningkatkan kerjasama dalam bidang ekonomi, sosial, budaya dan olahraga.