Negara G7 Belajar Tetang Kedamaian di Perbatasan Indonesia-Timor Leste

POS KUPANG.COM| ATAMBUA---Perbatasan negara Indonesia dan Timor Leste dinilai sebagai perbatasan teraman di dunia. Hal ini mendorong negara yang tergabung dalam grup G7+ yang beranggotakan Afrika Tengah, Burundi, Sudan Selatan, Guinea Bissau, Liberia, Filipina dan Timor Leste berkunjung ke Indonesia tepatnya di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain, Rabu (28/8/2019).

Tujuan dari kunjungan Negara G7+ tersebut untuk melihat langsung kondisi perbatasan RI-Timor Leste, aktivitas pelintas batas, dan aktivitas ekonomi di perbatasan.

Mereka juga ingin belajar mengenai kerukunan kedua negara dalam menjaga keamanan di wilayah perbatasan. Pasalnya semua anggota negara G7+ terkecuali Timor Leste hingga saat ini masih dilanda konflik berkepanjangan.

Perwakilan Negara G7+ yang hadir yakni, Menteri Sosial Afrika Tengah, HE Virginie Baikova, Mr. Bienvenu Herve Kovongbo, Direktur Multilateral Cooperation Afrika Tengah, Ambasador Ruzoviyo Guilliaume, Presiden of the Nations Unity and Reconcilliation, Mr. Edward Mubah, Executive Director of Liberia Peace Building Office, Rambang Luth dan Augusto Jr. Nelmida Miclat, dan Executive Director Initiatives for International Dialogue Filipina.

Kunjungan delegasi Negara G7 tersebut diterima oleh Bupati Belu, Willybrodus Lay bersama Forkopimda didampingi Dubes Indonesia untuk Timor Leste, Sahad Sitorus.

Bupati Willybrodus Lay mengatakan, masyarakat Indonesia khususnya Kabupaten Belu memiliki ras, budaya, dan bahasa yang sama dengan Timor Leste serta masyarakat kedua negara hidup berdampingan secara damai.

"Masyatakat Timor Leste dan Indonesia memiliki banyak kesamaan baik dalam bahasa maupun budaya. Kesamaan tersebut yang menjadi kekuatan untuk hidup saling berdampingan di daerah batas tanpa adanya konflik meski berbeda negara", ungkap Willy Lay.

Lanjut Willy Lay, Pasca Referendum 1999 silam, Komisi Kebenaran dan Perdamaian (KKP) terus berperan menjaga stabilitas negara. Pemerintah kedua negara terus meningkatkan kerja sama di bidang ekonomi, sosial, budaya, olahraga dan musik.

"Kami terus meningkatkan kerjasama dalam bidang ekonomi, sosial, budaya serta olahraga dan konser musik perbatasan dan festival budaya yang melibatkan warga dari kedua negara," tutur Bupati Willy Lay.