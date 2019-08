Komika NTT Jangan Ketinggalan Manfaatkan Kolaborasi dari Telkomsel

APLIKASI -- MAXstream, HOOQ dan SingTel melakukan kolaborasi untuk menghadirkan kompetisi stand up comedy digital unik di Indonesia yang bernama ‘Stand Up Battle Indonesia 2019’. Kompetisi Stand-Up Battle Indonesia 2019 akan ditayangkan pertama di Indonesia sebagai reality show MAXstream Original, yang terdiri dari sebanyak 23 episode yang akan mulai tayang di aplikasi MAXstream dan HOOQ pada 21 September 2019.

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM,Yeni Rachmawati

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Aplikasi video streaming Telkomsel – MAXstream, layanan video on demand terbesar di Asia Tenggara – HOOQ, dan Grup teknologi komunikasi terkemuka di Asia – Singtel melakukan kolaborasi untuk menghadirkan kompetisi stand up comedy digital unik di Indonesia yang bernama ‘Stand Up Battle Indonesia 2019’. Audisi stand-up comedy dapat diikuti baik secara offline maupun online, untuk membuka kesempatan yang lebih luas kepada komika berbakat di seluruh Indonesia.

Vice President Branding and Marketing Communications Telkomsel, Nirwan Lesmana Telkomsel secara konsisten terus bergerak maju menghadirkan kesempatan untuk pemberdayaan bakat kreatif masyarakat Indonesia agar semakin dikenal di dunia internasional.

Kolaborasi kami dengan Singtel dan HOOQ dalam kompetisi stand up comedy digital pertama ini, adalah bagian dari komitmen Telkomsel untuk mengakselerasi talenta lokal di mana pun mereka berada, sehingga mereka bisa dikenal di pasar yang lebih luas.

Kontestan Stand Up Battle Indonesia 2019 akan mengikuti tahap audisi, eliminasi, dan final. Perjalanan kompetisi akan ditayangkan sebagai reality show MAXstream Original, yang terdiri dari sebanyak 23 episode yang akan mulai tayang di aplikasi MAXstream dan HOOQ pada 21 September 2019, menjadikannya sebagai kompetisi stand up comedy pertama di Indonesia yang diinisiasi dan ditayangkan pada platfrom video streaming.

“Untuk mengakomodasi tingginya minat masyarakat terhadap stand-up comedy, Stand Up Battle Indonesia 2019 kami luncurkan untuk semakin memperkaya varian konten berkualitas di MAXstream. Tayangan ini tidak hanya menghibur namun juga dapat memberikan inspirasi agar talenta-talenta kreatif di Indonesia dapat terus mengeksplorasi bakat dan kreatifitasnya. Dengan begitu semoga ke depannya akan semakin banyak tayangan yang mampu mendukung kemajuan industri kreatif di Indonesia,” tutup Nirwan.

Country Head HOOQ Indonesia, Guntur Siboro, mengatakan, Stand Up Battle Indonesia semakin mempertegas komitmen HOOQ dalam mendukung pertumbuhan industri hiburan dan kreatif Indonesia. Melalui kompetisi ini, HOOQ dan MAXstream membuka kesempatan bagi para talenta komika Indonesia untuk menunjukkan kemampuan mereka dalam seni komedi tunggal.

Kami berharap dapat melihat lebih banyak talenta komika Indonesia berpartisipasi dalam kompetisi ini dan menampilkan humor segar yang menghibur masyarakat.

“Stand-up comedy tumbuh menjadi tren di industri hiburan dan menjadi budaya populer yang banyak digemari anak muda. Penayangan Stand Up Battle Indonesia di platform HOOQ akan semakin memperluas portofolio konten lokal HOOQ dalam budaya populer dan memperkuat posisi HOOQ sebagai penyedia konten hiburan terdepan di Indonesia,” tambah Guntur.

Head of Marketing, Singtel International Group, Cindy Tan mengaku sangat senang dapat berkolaborasi dalam genre komedi populer yang lebih segar, sehingga dapat memberikan konten digital yang menarik, sekaligus merayakan kreativitas para pemain berbakat di sekitar kita.

"Dengan kehadiran Grup kami yang kuat secara lokal dan platform media digital, kami menantikan peluang untuk meningkatkan dan menawarkan konten hiburan yang orisinil kepada 700 juta pelanggan seluler kami di seluruh kawasan, seperti yang telah kami lakukan dengan sukses dalam membangun platform regional dalam esports," tuturnya.

Audisi Stand Up Battle Indonesia 2019 berlangsung secara online dan offline. Komika dapat mengikuti audisi offline yang akan berlangsung di empat kota besar yaitu di Gedung Phinisi Universitas-Makassar (25/08), Universitas Gadjah Mada-Yogyakarta (28/08), Universitas Dharmwangsa-Medan (31/08), dan Universitas Sahid-Jakarta (07/09). Pendaftaran audisi offline dapat dilakukan melalui aplikasi MAXstream dan HOOQ.

Selain offline seluruh komika d Indonesia termasuk Bali dan Nusa Tenggara Barat serta Nusa Tenggara Timur bisa melakukan audisi melalui online.

GM Consumer Sales Telkomsel Regional Bali-Nusra, Anandoz Bangsawan mengatakan bagi komika di Bali Nusra yang tidak bisa mengikuti jalur offline bisa mengikuti audisi online yang dapat dilakukan dengan posting video satu menit ke akun instagram non-privat, menggunakan tagar #StandUpBattleIndonesia dan mention @maxstream.tv dan @hooq.id di caption.

Selanjutnya, 15 komika terpilih akan tampil dan bertanding dalam fase eliminasi guna menentukan siapa yang mampu bertahan untuk lanjut ke tahap semi-final dan final. Komika yang mengikuti kompetisi ini berkesempatan untuk dibimbing oleh para mentor dan dewan juri yaitu Cak Lontong, Awwe dan Babe Cabita serta bergabung dengan talent management profesional, selain juga mendapatkan total hadiah sebesar Rp 250.000.000.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai “Stand Up Battle Indonesia 2019”, silakan kunjungi https://www.telkomsel.com/standupbattleindonesia, Instagram @maxstream.tv dan @hooq.id, serta tagar #StandUpBattleIndonesia.(*)