Yuk Diintip 12 Promo Menarik dari Gramedia





POS-KUPANG. COM | KUPANG -- Bulan ini Toko Buku Gramedia tidak hanya menggelar promo dalam rangka Kemerdekaan RI ke-74 tapi ada berbagai promo spesial yang ditawarkan kepada customer setia toko ini.

Promo "Back to Campus" dihadirkan mulai kemarin hingga 30 September 2019. Apa aja tuh pro "Back to Campus" yang bisa kamu dapatkan, kepoin yuk.

Sales Superintendent TB Gramedia Kuanino Kupang Yonna Hattu, kepada POS-KUPANG. COM, Jumat (16/8/2019), menyampaikan 12 promo menarik untuk para customer yaitu best price untuk buku tulis, best price IT dan Stationery, adaiskon hingga 20% buku penunjang kuliah ( terbitan Gramedia dan external).

Diskon lagi hingga 50% Teeny Teensy (selected item), kembali dengan diskon up to 40% Eversac (selected item), diskon 30% untuk Trekking Bag (selected item), diskon 30% The Verge (selected item), Naica juga didiskon 20%.

Diskon 20% untuk konsumen yang membeli Counter Planet Ocean, diskon 20% juga untuk Counter Consina.

Lanjutnya, ada juga hadiah spesial atau Secial Gift untuk setiap pembelian semua produk LAMY minimal pembelanjaan Rp 1juta.

Anda juga bisa mendapatkan best price sheaffer VFM BP+RB Rp 380.000 dan voucher belanja hingga 20% untuk Novel, Komik, dan buku self improvement terbitan Gramedia.

"Untuk dapatkan voucher belanja customer bisa bermain Kuis Tebak Lagu di Aplikasi MyValue," katanya. (Laporan Reporter POS-KUPANG. COM, Yeni Rachmawati)