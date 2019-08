Maria Say

Sekitar 500 pasien RSUP Sanglah Denpasar Bali terlantar, alat radioterapi rusak

POS-KUPANG.COM - Sekitar 500 pasien RSUP Sanglah Denpasar Bali terlantar, alat radioterapi rusak.

Dari 500-an pasien itu beberapa diantaranya adalah warga Nusa Tenggara Timur (NTT).

Maria Yosefina Dua Ebang Say alias Maria Say alias Maya mengungkapkan dia bersama sekitar 500-an pasien membutuhkan tindakan medis ddngan menggunakan alat radioterapi dimaksud.

Namun apes karena alat itu mengalami kerusakan dan menurut informasi bahwa kerusakan alat itu sudah terjadi selama dua bulan terakhir.

Akibatnya, 500 pasien radioterapi terlantar aliaa tak bisa ditangani. Maya Say adalah salah satu pasien yang membutuhkan penanganan radioterapi pun tak bisa dilayani.

Kepada Pos Kupang melalui telepon ganggamnyasan WA, l 9, 14 dan 15 Agustus 2019, menjelaskan kronologis masalah yang dialaminya itu.

Hingga Kamis (15/8/2019), ratusan pasien dimaksud tak bisa menjalani radioterapi karena alat dimaksud rusak. Maria Say sudah menghubungi pihak RS Sanglah namun kerusakan alat itu belum bisa ditangani.

Maria Say, pasien kanker rujukan dari RSU TC Hillers Maumere, Kabupaten Sikka, Provinsi NTT.

Menurut Maria Say sejak beberapa bulan terakhir ini dia menjalani pengobatan di RSUP Sanglah Denpasar.

Dia telah menjalani penanganan pelayanan rencana pengobatan penatalaksanaan radioterapi RSUP Sanglah Denpasar Bali.

Maria Say adalah pasien dengan Mammae (S) Stadium IIIB Iuminal B(Invasive Carsinoma of NST type gr III) Post MRM, Post Kemo Faxus-Epi 6 seri on Hormonal Terapi (AI...Aromacyn).