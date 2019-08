Bentuk Kepribadian dan Pelayanan Prima, Bidan UCB Kupang Dibekali Axcel Pro

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Apolonia Matilde Dhiu

POS-KUPANG.COM|KUPANG - Para mahasiswa kebidanan di Universitas Citra Bangsa (UCB) Kupang mengikuti kegiatan Axeleration for Exellent Program (Axcel Pro).

Axcel Pro sebagai kegiatan pembentukan kepribadian bidan dalam pelayanan kebidanan yang prima, dari disiplin, etika, dan tata krama.

Axcel Pro merupakan salah satu pembekalan diri para bidan sebelum menerima pemasangan cap (capping day).

Kegiatan yang berlangsung di Lantai Empat Kampus UCB Kupang selama tiga hari (29-31/7/2019) mengusung tema "Increasing The Quality Of Midwifery Based On Humanist Value".

Sedangkan untuk Capping Day akan dilaksanakan Jumat (2/8/2019).

Ketua panitia kegiata Axcel Pro, Odilia Esem, S.ST, MH (Kes), kepada Pos Kupang, Kamis (1/8/2019), mengatakan, bidan adalah ujung tombak dan garda terdepan dalam pelayanan kesehatan khususnya dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak.

Odilia mengatakan, UCB Kupang sebagai salah satu perguruan tinggi yang menghasilkan bidan-bidan yang profesional mengadakan acara peresmian pemasangan cap (capping day) bagi para mahasiswanya.

Capping day, katanya, dilaksanakan sebagai awal bagi para mahasiswa Program Studi Kebidanan untuk memperoleh pengalaman lapangan di berbagai lembaga kesehatan baik rumah sakit, klinik, rumah bersalin dan sebagainya.

Menurut Odilia, materi-materi yang diberikan dalam kegiatan Axcel Pro adalah Self Management, Service Excelent dan Praktik/Simulasi Pelayanan Prima.

Kegiatan tersebut, katanya, diikuti oleh mahasiswa Prodi DIII Kebidanan Angkatan XI yang berjumlah 59 orang.

Sekretaris Prodi D III Kebidanan, Hironima Fitri, S.ST, M.Keb, mengatakan, seorang mahasiswa kebidanan sebagai calon tenaga tenaga profesional hendaklah berusaha mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya sehingga layanan yang diberikan kepada masyarakat khusunya ibu dan anak semakin berkualitas.

"Tugas mahasiswa kebidanan yang profesional tidak hanya dituntut untuk memiliki kinerja yang baik dalam melaksanakan tugas di lahan praktek melainkan juga memiliki etika, disiplin serta kepribadian yang santun, sehingga menjadi landasan kami melakukan kegiatan axcel pro," jelas Fitri.

Menurut Hironima, kegiatan tersebut adalah kegiatan rutin dan wajib bagi seluruh mahasiswa sebelum turun praktik.

"Setiap mahasiswa dibekali dengan excel pro sebelum turun ke lapangan. Agar di lapangan mereka dapat tampil lebih prima dan memiliki nilai plus. Minimal cara berpakian dan tata krama menghadapi pasien dan keluarganya," kata Fitri. (*)