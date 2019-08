Samsung Luncurkan Galaxi A80 Edisi BLACKPINK, Ini Spesifikasi dan Harga Galaxi A80

Samsung Luncurkan Galaxi A80 Edisi BLACKPINK, Ini Spesifikasi dan Harga Samsung Galaxi A80

POS-KUPANG.COM | JAKARTA - Produsesn smartphone Samsung meluncurkan Samsung Galaxi A80 edisi BLACKPINK di Indonesia.

Kehadiran Samsung Galaxi A80 edisi BLACKPINK itu diumumkan Samsung Indonesia, melalui akun twitter @samsungID.

"That feeling when you unbox BlackPink Galaxy Friends..Ayo buruan ke Central Park! Selain cashback, kamu juga bisa dapetin bonus eksklusif ini FREE, khusus untuk 100 pelanggan pertama! Be ready for non-stop LIVE recording with Triple Rotating Camera! #GalaxyA80 #AforLIVE," cuit @samsung ID.

Lalu seperti apa spesifikasi Samsung Galaxi A80?

Mengutip Kompas.com, selain versi reguler, Samsung turut merilis Galaxy A80 edisi Blackpink di Indonesia.

Ponsel tersebut sudah bisa dipesan mulai hari ini, Kamis (1/8/2019).

Menurut Irfan Rinaldi, Product Marketing Manger Samsung Electronics Indonesia, Galaxy A80 edisi Blackpink ini dirilis atas hasil kerja sama antara Samsung dan pihak Blackpink yang menjadi brand ambassador.

"Kami memilih bekerja sama dengan Blackpink untuk Galaxy A karena mereka merupakan representasi live generation yang senang membagi cerita dan pengalaman secara live," kata Irfan.

Melalui keterangan resminya kepada KompasTekno, Kamis (8/1/2019), Samsung mengatakan bahwa Galaxy A80 edisi Blackpink dijual di Indonesia dalam jumlah terbatas, hanya sebanyak 500 unit.

