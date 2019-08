Guru SMA/SMK di Sumba Timur : Pemprov NTT Tidak Memperhatikan Mereka!

POS-KUPANG.COM | WAINGAPU--Guru SMA/SMK di Kabupaten Sumba Timur kembali mengeluh terhadap Pemerintah Propinsi NTT, sebab tunjangan kesejahteraan mereka terlebih khusus bagi para guru non sertifikasi dan guru honorer sejak dialihkan kewenangan ke Propinsi pada awal Tahun 2017 hingga saat ini belum juga dibayar.

"Sejatinya Pemprov NTT tidak memperhatikan kesejahteraan guru, terutama guru non sertifikasi dan guru tenaga honorer. Terbukti sejak kewenangan Provinsi Tunjangan kesejaheraan Guru hilang entah kemana,"kata seorang guru SMK di Sumba Timur berinisial AT kepada POS-KUPANG. COM, Kamis (1/8/2019) pagi.

AT menjelaskan untuk tunjangan TPP atau tunjangan kesejahteraan guru sebesar Rp 750.000 perbulan. Sedangkan bagi guru honorer non tunjangan.

"Untuk tunjangan spt TPP Rp.750.000,- bagi Guru Non Sertifikasi, sedangkan bagi honorer non tunjangan,"ungkap AT

AT juga mengaku, sedangkan untuk tunjangan sertifikasi Triwulan ke-2 sudah masuk ke rekening guru-guru penerima tunjangan sertifikasi.

• Kemenkeu RI Minta Wabup dan Wakil Walikota di NTT Tiru Gaya Kepemimpinan Wabup Flotim

• Benda yang Menyerupai Mortir Sudah Dibawa ke Ende, Ini Penjelasan Kapolsek Riung

"Kebetulan sejak hari kemarin Tunjangan Sertifikasi Triwulan ke-2 sudah masuk ke rekening guru-guru penerima Tujangan Sertifikasi,"Ungkap AT. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Robert Ropo)