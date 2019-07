Cinta Laura Ingatkan Pentingnya Keluarga, Sindir Teman Online, Malah Banjir Komentar Nyinyir

Cinta Laura Ingatkan Pentingnya Keluarga, Sindir Teman Online, Banjir Komentar Nyinyir

POS-KUPANG.COM | JAKARTA - Penyanyi Indonesia, Cinta Laura kiehl, mengingatkan betapa pentingnya sebuah keluarga.

Bahkan menurutnya peran keluarga jauh lebih penting ketimbang teman online.

Hal itu diutarakan Cinta Laura Kiehl di akun Twitter miliknya, @xcintakiehlx.

"Keluargamu harus jadi tempat nomer satu untuk mengadu, bercerita, bertanya dan berdiskusi. Bukan orang lain yang tidak tahu keseharianmu, apalagi teman online mu! Mari jadikan keluarga sahabatmu. #KeluagakuSahabatku," cuita Cinta Laura Kiehl.

Cuitan ini pun ramai oleh komentar netizen.

Berikut beberapa di antaranya:

@callmebadabum: So sorry but just because they're parents dont't mean they know everything right. It's not as easy as you said.

@prelovedbyc: Lol gak semua manusia sama. Punya karakter beda2. Syukur ortu mu gt. Jangan blg gt. Apa kabar sm org yg sdh gapuny ortu or keluarga?

@bubleteah: Ena curhat ke twitter drpd ke keluarga, mo ape lo